«Немцы — “Лада”, русские — BMW!» Германия знает, как обыграть Россию в финале
Собрали мнения наших соперников.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Дмитрий СИМОНОВ из Пхенчхана
За день до финала немцы практически не тренировались — на лед вышли, кажется, лишь по требованию олимпийского регламента, ну и чтобы чуть прийти в себя после неожиданного триумфа в полуфинале с Канадой. Все улыбались, шутили, были готовы общаться — к журналистам не подошли только те, кого не пожелали видеть сами журналисты.
Мне удалось пообщаться на немецком и английском языках с ведущими хоккеистами команды. И вот что они сказали по поводу нашей сборной и своих шансов сенсационно отнять у Олега Знарка и его команды золото.
Бьорн КРУПП, защитник (сын известного игрока НХЛ Уве Круппа, в юности выступавший за сборную США U-17):
— Как победить Россию? Надо делать то же самое, что мы делали на протяжении всего турнира. Конечно, у вас суперкоманда с
Даже не представляю, что будут творить болельщики в Германии в случае нашей победы! Пить и петь всю ночь напролет? Уверен, дело одной ночью не ограничится!
Геррит ФАУЗЕР, нападающий (вышел к прессе с разгромленной губой — шайба неудачно попала, поэтому речь спортсмена было сложно разобрать; зато парень был рад, что хотя бы зубы целы):
— Мы на этом турнире уже «грохнули» парочку фаворитов. Так что главное — не струсить.
Нам надо как можно дольше «вязать» игру, удерживая нули на табло. Не давать пространства хоккеистам из России. Тогда русские могут разнервничаться, разозлиться и «поплыть». А нервы, как известно, до добра не доводят. И
Данни АУС ден БИРКЕН, вратарь:
— Россия —
Лучшие хоккеисты России — Ковальчук, Дачук (он так и произнес. — Прим. «СЭ») и этот, как его, Гусев. Они все могли бы играть в НХЛ. Наверное, просто не хотят ехать в Северную Америку — у них же такие большие зарплаты в России, ахахах!
Патрик РАЙМЕР, нападающий:
— Хватает примеров, когда маленькие команды сенсационно побеждают. Главное, чтобы всех объединила одна цель и чтобы мы поймали кураж. Кроме того, наша задача — стать хоккейной нацией, а не оставаться всегда «малышом». Впереди одна игра — никто не знает, что может случиться.
Для нас это огромный шанс. Мы забрались высоко, но не собираемся останавливаться. Хотим себя лучше «продать» и вместе
Возникает ощущение, что мы выступаем на чемпионате мира по футболу — такое внимание и такой ажиотаж. У нас есть шанс осчастливить всю страну.
Франц РАЙНДЛЬ, президент Федерации хоккея Германии:
— Спрашивайте, спрашивайте меня еще, еще! В
Да, мы хотим повторить чудо на льду. Но думаем не о победе, а об игре.
Интерес к хоккею в Германии сейчас колоссальный. У нас хоккейный бум в стране. Огромные рейтинги по ТВ — матчи смотрят миллионы, их даже показывают в кинотеатрах, хотя игры начинаются рано. Финал по Германии вообще в 5 утра, но люди уже заводят будильники. А самое главное, родители по всей стране активно ведут детей в хоккейные секции. В этом тоже состоится наше задача. Пожалуйста, немцы, приводите всех детей — и девочек непременно тоже!
Хоккей — командная игра. Экстремально командная: в одиночку ты не сможешь ничего, даже обладая невероятным талантом. И в этой игре ни в коем случае нельзя бояться соперника.
Мечта воплотилась в жизнь. Нас ждет большая игра. Мы, немцы, любим русский хоккей. Россия — это большая красная машина, с 11 цилиндровым двигателем, полный драйв. А мы — так, маленькая машинка, типа «Лады». И все же мы поборемся!
Русские получат за победу BMW, а что получит Германия? Ну, разве что игрушечные машинки. Радиоуправляемые! Соберемся вместе и будем их катать. Жжжжж!!! .
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