Дмитрий СИМОНОВ из Пхенчхана

За день до финала немцы практически не тренировались — на лед вышли, кажется, лишь по требованию олимпийского регламента, ну и чтобы чуть прийти в себя после неожиданного триумфа в полуфинале с Канадой. Все улыбались, шутили, были готовы общаться — к журналистам не подошли только те, кого не пожелали видеть сами журналисты.

Мне удалось пообщаться на немецком и английском языках с ведущими хоккеистами команды. И вот что они сказали по поводу нашей сборной и своих шансов сенсационно отнять у Олега Знарка и его команды золото.

Бьорн КРУПП, защитник (сын известного игрока НХЛ Уве Круппа, в юности выступавший за сборную США U-17):

— Как победить Россию? Надо делать то же самое, что мы делали на протяжении всего турнира. Конечно, у вас суперкоманда с топ-игроками. Но все возможно, если нам будет сопутствовать удача.



Даже не представляю, что будут творить болельщики в Германии в случае нашей победы! Пить и петь всю ночь напролет? Уверен, дело одной ночью не ограничится!

Геррит ФАУЗЕР, нападающий (вышел к прессе с разгромленной губой — шайба неудачно попала, поэтому речь спортсмена было сложно разобрать; зато парень был рад, что хотя бы зубы целы):

— Мы на этом турнире уже «грохнули» парочку фаворитов. Так что главное — не струсить.



Нам надо как можно дольше «вязать» игру, удерживая нули на табло. Не давать пространства хоккеистам из России. Тогда русские могут разнервничаться, разозлиться и «поплыть». А нервы, как известно, до добра не доводят. И тогда-то у нас появится шанс.

Данни АУС ден БИРКЕН, вратарь:

— Россия — топ-команда со звездными хоккеистами. Фаворит. Но это вовсе не означает, что у нас нет шансов. Мы тоже умеем играть в хоккей. Надо действовать от обороны и не допускать даже малейших ошибок. Ничего невозможного нет.



Лучшие хоккеисты России — Ковальчук, Дачук (он так и произнес. — Прим. «СЭ») и этот, как его, Гусев. Они все могли бы играть в НХЛ. Наверное, просто не хотят ехать в Северную Америку — у них же такие большие зарплаты в России, ахахах!

Патрик РАЙМЕР, нападающий:

— Хватает примеров, когда маленькие команды сенсационно побеждают. Главное, чтобы всех объединила одна цель и чтобы мы поймали кураж. Кроме того, наша задача — стать хоккейной нацией, а не оставаться всегда «малышом». Впереди одна игра — никто не знает, что может случиться.



Для нас это огромный шанс. Мы забрались высоко, но не собираемся останавливаться. Хотим себя лучше «продать» и вместе чего-то достичь. Канада не ожидала от нас такого выступления. Многие не могли заснуть до 4−5 утра после победы в полуфинале, хотя никакой вечеринки не устраивали. Если, конечно, не считать автобус — наш корейский водитель был так рад, что врубил веселую музыку на полную громкость.



Возникает ощущение, что мы выступаем на чемпионате мира по футболу — такое внимание и такой ажиотаж. У нас есть шанс осчастливить всю страну.

Франц РАЙНДЛЬ, президент Федерации хоккея Германии: