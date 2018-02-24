Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 11
2 Германия 13 8 7
15 Россия 1 6 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32663519/
24 февраля 2018, 15:32 | Биатлон | Чемпионат.com

Свендсен: Не поддерживаю бойкот Кубка мира в Тюмени

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен признался, что не поддерживает бойкот 9-го этапа Кубка мира в Тюмени.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Я не поддерживаю бойкот как способ достижения результата и не собираюсь его устраивать.

Конечно, скептически отношусь к тому, что случилось. Нет сомнений, что Россия мошенничала. Но думаю, что самое правильное — позволить антидопинговым структурами спокойно заниматься этим вопросом.

Что касается угроз Самуэльссону после его заявлений, то обычно так и бывает. Кажется, мне в 2009-м тоже поступали угрозы, и это не то, что ты хочешь.

Всегда стараюсь быть аккуратным в высказываниях на темы, о которых не владею всей информацией, потому что нельзя знать всё, что происходит.

Но Себастиан волен поступать так, как ему хочется, хотя его могут ждать неприятные моменты, когда он приедет в Россию. Помню, такое произошло в 2009-м с теми биатлонистами, кто говорил тогда о допинге, — цитирует Сведсена Expressen.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Биатлон

Еще 7 новостей   Все новости

"Это сигнал от судей". Тренер сборной США увидел негатив в победе Сагитовой

«Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»

Вон из сборной! Американцы подписывают петицию против темнокожего чемпиона

Не секс. Почему победа Загитовой – триумф и разочарование
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней