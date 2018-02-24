Свендсен: Не поддерживаю бойкот Кубка мира в Тюмени

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«Я не поддерживаю бойкот как способ достижения результата и не собираюсь его устраивать.

Конечно, скептически отношусь к тому, что случилось. Нет сомнений, что Россия мошенничала. Но думаю, что самое правильное — позволить антидопинговым структурами спокойно заниматься этим вопросом.

Что касается угроз Самуэльссону после его заявлений, то обычно так и бывает. Кажется, мне в 2009-м тоже поступали угрозы, и это не то, что ты хочешь.

Всегда стараюсь быть аккуратным в высказываниях на темы, о которых не владею всей информацией, потому что нельзя знать всё, что происходит.

Но Себастиан волен поступать так, как ему хочется, хотя его могут ждать неприятные моменты, когда он приедет в Россию. Помню, такое произошло в 2009-м с теми биатлонистами, кто говорил тогда о допинге, — цитирует Сведсена Expressen.