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24 февраля 2018, 15:25 | Биатлон | Чемпионат.com

Самуэльссон: Всё ещё надеюсь, что IBU заберёт Кубок мира у России

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон заявил, что поддерживает бойкот 9-го этапа Кубка мира в Тюмени.

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© РИА "Новости"

«Уже три страны говорят, что не выступят в финале Кубке мира. Это означает, что меньшее количество биатлонистов из этих стран смогут участвовать в Кубке мира в следующем году.

Думаю, мы должны поступить так же — международные соревнования в России не должны проводиться. Что касается бойкота сборной Швеции, то не знаю ответа на этот вопрос.

Я всё ещё надеюсь, что IBU заберёт соревнования у России и проведёт этап Кубка мира в более подходящем месте. Думаю, если США, Канада и Чехия отказались от участия, то этого достаточно, чтобы перенести турнир, — цитирует Самуэльссона Expressen.

Шведы Фредрик Линдстрём и Йеспер Нелин сообщили, что также поддерживают идею бойкота.
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Биатлон

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