Самуэльссон: Всё ещё надеюсь, что IBU заберёт Кубок мира у России
Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон заявил, что поддерживает бойкот 9-го этапа Кубка мира в Тюмени.
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«Уже три страны говорят, что не выступят в финале Кубке мира. Это означает, что меньшее количество биатлонистов из этих стран смогут участвовать в Кубке мира в следующем году.
Думаю, мы должны поступить так же — международные соревнования в России не должны проводиться. Что касается бойкота сборной Швеции, то не знаю ответа на этот вопрос.
Я всё ещё надеюсь, что IBU заберёт соревнования у России и проведёт этап Кубка мира в более подходящем месте. Думаю, если США, Канада и Чехия отказались от участия, то этого достаточно, чтобы перенести турнир, — цитирует Самуэльссона Expressen.
Шведы Фредрик Линдстрём и Йеспер Нелин сообщили, что также поддерживают идею бойкота.
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