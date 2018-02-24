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24 февраля 2018, 15:28 | Олимпизм | Газета.Ру

ОКР извинился перед всеми спортсменами за допинг россиян

Глава делегации российских спортсменов на Олимпиаде-2018 Станислав Поздняков попросил у МОК прощения за допинг россиян на Олимпиаде.

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© РИА "Новости"

Слова Позднякова приводит специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

Также глава делегации заявил о том, что в ситуации с допингом бобслеистки Натальи Сергеевой была проявлена халатность.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева заявила о том, что спокойно отнесется к отсутствию российского флага на закрытии Игр.
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