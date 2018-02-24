ОКР извинился перед всеми спортсменами за допинг россиян

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Слова Позднякова приводит специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

Цитата Станислав Поздняков Как глава делегации я принес всем атлетам и членам других делегаций извинения за случаи обнаружения допинга у наших спортсменов. Надеюсь, все понимают, что здесь нет системности, и факты применения запрещенных веществ не носят злой умысел.

Также глава делегации заявил о том, что в ситуации с допингом бобслеистки Натальи Сергеевой была проявлена халатность.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева заявила о том, что спокойно отнесется к отсутствию российского флага на закрытии Игр.