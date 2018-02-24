МОК в воскресенье озвучит решение по восстановлению ОКР

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Исполком организации проводит заседание по этому вопросу в субботу.

«Специальная группа представила свою позицию. Встреча продолжается. Завтра исполком соберется в 8 утра, обсуждение вопроса еще идет», — сказал Адамс журналистам.