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24 февраля 2018, 14:47 | Олимпизм | Р-Спорт

МОК в воскресенье озвучит решение по восстановлению ОКР

Решение по возможному восстановлению Олимпийского комитета России (ОКР) будет озвучено Международным олимпийским комитетом (МОК) в воскресенье, сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

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© РИА "Новости"

Исполком организации проводит заседание по этому вопросу в субботу.

«Специальная группа представила свою позицию. Встреча продолжается. Завтра исполком соберется в 8 утра, обсуждение вопроса еще идет», — сказал Адамс журналистам.

ОКР был временно отстранен после серии допинг-скандалов вокруг российского спорта. Российские олимпийцы выступают под нейтральным флагом на Играх-2018.
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