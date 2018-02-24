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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 11
2 Германия 13 8 7
15 Россия 1 6 9
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24 февраля 2018, 13:44 | Лыжный спорт | ТАСС

СМИ: канадский фристайлист Дункан задержан в Пхёнчхане за угон автомобиля

ТАСС, 24 февраля. Южнокорейская полиция задержала канадского фристайлиста Дэйва Дункана и еще одного человека в субботу за угон автомобиля. Об этом сообщает канадский телеканал Си-би-си.

Дункан и его спутник попытались проехать в Олимпийскую деревню на угнанной машине. Сообщается, что во время задержания водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кто именно находился за рулем угнанного автомобиля не сообщается. В крови правонарушителя было обнаружено 0,160 промилле.

Отмечается, что Дункан и другой задержанный позднее были освобождены из-под ареста.

Эту информацию подтвердил глава Олимпийского комитета Канады Кристофер Оверхолт.

«Мы находимся в контакте с властями и канадским посольством», — заявил Оверхолт.

Дункан принимал участие в соревнованиях по ски-кроссу, где стал восьмым. 35-летний Дункан второй раз в карьере принял участие в Олимпийских играх. В Сочи в 2014 году канадец занял 26-е место. На Игры в Ванкувере в 2010 году он сумел отобраться, но не смог принять участие, так как получил травму перед стартом соревнований.
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