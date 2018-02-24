СМИ: канадский фристайлист Дункан задержан в Пхёнчхане за угон автомобиля
ТАСС, 24 февраля. Южнокорейская полиция задержала канадского фристайлиста Дэйва Дункана и еще одного человека в субботу за угон автомобиля. Об этом сообщает канадский телеканал
Си-би-си.
Дункан и его спутник попытались проехать в Олимпийскую деревню на угнанной машине. Сообщается, что во время задержания водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кто именно находился за рулем угнанного автомобиля не сообщается. В крови правонарушителя было обнаружено 0,160 промилле.
Отмечается, что Дункан и другой задержанный позднее были освобождены
Эту информацию подтвердил глава Олимпийского комитета Канады Кристофер Оверхолт.
«Мы находимся в контакте с властями и канадским посольством», — заявил Оверхолт.
Дункан принимал участие в соревнованиях по
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