СМИ: канадский фристайлист Дункан задержан в Пхёнчхане за угон автомобиля

Дункан и его спутник попытались проехать в Олимпийскую деревню на угнанной машине. Сообщается, что во время задержания водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кто именно находился за рулем угнанного автомобиля не сообщается. В крови правонарушителя было обнаружено 0,160 промилле.

Отмечается, что Дункан и другой задержанный позднее были освобождены из-под ареста.

Эту информацию подтвердил глава Олимпийского комитета Канады Кристофер Оверхолт.

Цитата Кристофер Оверхолт У нас есть информация, что один из членов нашей сборной сейчас находится под расследованием южнокорейском полиции. Мы относимся к этому очень серьезно, спортсмен сотрудничает со следствием.

«Мы находимся в контакте с властями и канадским посольством», — заявил Оверхолт.