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— Какое у вас сейчас настроение? Завтра будет финал Олимпиады или…

— Или что?

— Или рутина.

— Конечно, это будет необычный день. Но нужно провести его обычно, готовиться в рабочем режиме. Хорошо провести игру.

— Вспомните самый яркий финал Олимпиады, который вы видели в детстве.

— Олимпиада в Нагано. И помню большую досаду после того поражения от чехов. Я очень грустным ходил. И команда у нас была шикарная.

— В команде повысилось напряжение? Ведь это финал.

— Не думаю. Мы занимаемся в рабочем режиме. Планомерно готовились. И сейчас перед финалом у всех равные шансы. Игра покажет, кто лучше.

— А вы проснетесь в час дня? Матч ведь будет ранним.

— Вы-то как думаете? Нет, мы, наверное, дальше спать будем! У нас же все просто: нам скидывают расписание, мы по нему живем. Не вижу в этом никаких проблем.

— Что скажете о немцах? Это активная команда с североамериканским стилем.

— Они играют очень дисциплинированно. Они мобильные. Грамотно выполняют задание. Не позволяют делать много контратак. Нас ждет серьезный матч. Вы же видели, что они сотворили в четвертьфинале со шведами и в полуфинале с канадцами. Там у соперника в каких-то моментах особо не было шансов. Нас ждет очень серьезный финал.

— Какие ошибки Швеции и Канады надо не повторить?

— Так сказать трудно. Мы разберем соперника, тренеры все скажут. Нам нужно сделать свою работу, выполнить установку.

— Многие болельщики хотели увидеть финал Россия — Канада.

— Но мы ведь на это повлиять никак не можем. Что об этом говорить?

— А наша команда не была в шоке, что канадцы проиграли? Или может, выход Германии в финал вызвал здоровый смех?

— Да я не знаю! Вы смотрели матч? Какой там прикол? Первые полтора периода Германия доминировала. Тут нет ничего смешного. Есть команда, которая побеждает за счет своих сильных сторон. Это серьезный соперник. Мы хорошо на него настраиваемся. Есть тактические наработки. И тут нет ничего веселого, поверьте.