Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 11
2 Германия 13 8 7
15 Россия 1 6 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32662908/
24 февраля 2018, 14:16 | Хоккей | Советский спорт

Богдан Киселевич: Германия в финале — разве это прикол? Нам вот не смешно

Защитник российской сборной Богдан Киселевич дал интервью российской прессе перед финалом против Германии.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Советский спорт

— Какое у вас сейчас настроение? Завтра будет финал Олимпиады или…
— Или что?

— Или рутина.
— Конечно, это будет необычный день. Но нужно провести его обычно, готовиться в рабочем режиме. Хорошо провести игру.

— Вспомните самый яркий финал Олимпиады, который вы видели в детстве.
— Олимпиада в Нагано. И помню большую досаду после того поражения от чехов. Я очень грустным ходил. И команда у нас была шикарная.

— В команде повысилось напряжение? Ведь это финал.
— Не думаю. Мы занимаемся в рабочем режиме. Планомерно готовились. И сейчас перед финалом у всех равные шансы. Игра покажет, кто лучше.

— А вы проснетесь в час дня? Матч ведь будет ранним.
Вы-то как думаете? Нет, мы, наверное, дальше спать будем! У нас же все просто: нам скидывают расписание, мы по нему живем. Не вижу в этом никаких проблем.

— Что скажете о немцах? Это активная команда с североамериканским стилем.
— Они играют очень дисциплинированно. Они мобильные. Грамотно выполняют задание. Не позволяют делать много контратак. Нас ждет серьезный матч. Вы же видели, что они сотворили в четвертьфинале со шведами и в полуфинале с канадцами. Там у соперника в каких-то моментах особо не было шансов. Нас ждет очень серьезный финал.

— Какие ошибки Швеции и Канады надо не повторить?
— Так сказать трудно. Мы разберем соперника, тренеры все скажут. Нам нужно сделать свою работу, выполнить установку.

— Многие болельщики хотели увидеть финал Россия — Канада.
— Но мы ведь на это повлиять никак не можем. Что об этом говорить?

— А наша команда не была в шоке, что канадцы проиграли? Или может, выход Германии в финал вызвал здоровый смех?
— Да я не знаю! Вы смотрели матч? Какой там прикол? Первые полтора периода Германия доминировала. Тут нет ничего смешного. Есть команда, которая побеждает за счет своих сильных сторон. Это серьезный соперник. Мы хорошо на него настраиваемся. Есть тактические наработки. И тут нет ничего веселого, поверьте.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Хоккей

Еще 7 новостей   Все новости

6 тысяч доз для 108 астматиков: самая смешная новость Олимпиады в картинках

Важный вопрос. Почему мышцы не растут у грузчиков и строителей?

Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу

Чем заменить алкоголь. Что выпить и съесть, чтобы не хотелось спиртного
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней