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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 11
2 Германия 13 8 7
15 Россия 1 6 9
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24 февраля 2018, 14:00 | Лыжный спорт | TeamRussia.pro

Андрей Ларьков: На финише работал, как Сундбю

Интервью двукратного призера Олимпийских игр в Пхенчхане. Сегодня он завоевал бронзу в гонке на 50 км классическим стилем.

— Большунов разочарован сегодняшней гонкой. А вы?

— Да, Саша сильно разочарован. И мы — вместе с ним. Что касается меня лично и моего результата, пришлось сражаться за третье место с очень серьезными соперниками. И я рад, что удалось их опередить.

— Вы ликовали, когда пересекли финишную линию?

—Нет. 50 километров — не та гонка, после которой можно ликовать. Все силы оставляем на трассе.

— Я слышал, на предпоследнем круге тренер крикнул: «Андей, Полторанин еле дышит». Вы слышали этот возглас?

— Да, я слышал подсказки тренеров, но мы не видели его. На последнем круге он появился буквально из ниоткуда, и шел с такой скоростью… Очень тихой.

— Вы заранее рывок спланировали?

— Дело шло к финишу. Я знал, что есть Харви, самый сильный среди финишеров, Сундбю, тоже финишер хороший, но он более дистанционный. И я решил действовать его же методами.

— На Олимпийских играх многое получилось. Вы могли себе такое представить до их начала?

— Если честно, нет. Думаю, мало кто мог представить.

— А хотя бы одну медаль себе представляли?

— Мы планировали, безусловно.
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