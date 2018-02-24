Андрей Ларьков: «На финише работал, как Сундбю»

— Большунов разочарован сегодняшней гонкой. А вы?

— Да, Саша сильно разочарован. И мы — вместе с ним. Что касается меня лично и моего результата, пришлось сражаться за третье место с очень серьезными соперниками. И я рад, что удалось их опередить.

— Вы ликовали, когда пересекли финишную линию?

—Нет. 50 километров — не та гонка, после которой можно ликовать. Все силы оставляем на трассе.

— Я слышал, на предпоследнем круге тренер крикнул: «Андей, Полторанин еле дышит». Вы слышали этот возглас?

— Да, я слышал подсказки тренеров, но мы не видели его. На последнем круге он появился буквально из ниоткуда, и шел с такой скоростью… Очень тихой.

— Вы заранее рывок спланировали?

— Дело шло к финишу. Я знал, что есть Харви, самый сильный среди финишеров, Сундбю, тоже финишер хороший, но он более дистанционный. И я решил действовать его же методами.

— На Олимпийских играх многое получилось. Вы могли себе такое представить до их начала?

— Если честно, нет. Думаю, мало кто мог представить.

— А хотя бы одну медаль себе представляли?

— Мы планировали, безусловно.