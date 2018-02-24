Российские сноубордисты уезжают из Пхёнчхана без медалей

Ближе всех к медалям была супруга Уайлда, бронзовая медалистка Игр в Сочи Алена Заварзина. Однако она упала в полуфинале, а потом и в заезде за третье место, завершив соревнования на четвертом месте. От разочарования Заварзина даже не стала общаться с прессой после заездов.

Соревнования в «гиганте» стали достаточно предсказуемыми после того, как в так называемом плей-офф спортсменам оставили возможность провести лишь один заезд (на предыдущих Играх в заездах было две попытки, сначала спортсмен проезжал по одной стороне трассы, потом — по другой). Сейчас же одна из сторон трассы (в воскресенье таковой оказалась сторона, помеченная красным) выглядела более предпочтительной и быстрой, поэтому сноубордисты на ней выиграли 80 процентов заездов.

В частности, несправедливым такой формат назвала Екатерина Тудегешева, завершившая борьбу в 1/8 финала. «Для меня формат одного заезда неудобен, он не очень справедлив, — сказала она. — Я ехала по синей трассе, но красная очевидно быстрее, а проехать по второй уже нет возможности. Финиш на красной будет из заезда к заезду быстрее, но мне нужно было лучше ехать в квалификации, тогда был бы выбор».

Раскритиковал подобные правила и Уайлд, по мнению которого, после неудачного прохождения квалификации для спортсменов все было предрешено. «Но мы принимаем эти правила, поэтому больше тут нечего сказать. Я оцениваю свое выступление здесь как неудачное, иначе и быть не может», — сказал Уайлд ТАСС.

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров в разговоре с журналистами не согласился с мнением о несправедливости формата. Он отметил, что спортсмены выигрывали на обеих сторонах трассы. «Что касается правил, то и синяя трасса выигрывала много раз, эти правила давно, и все к ним привыкли. От квалификации ничего не зависит, можно с более низким квалификационным номером пройти дальше», — сказал он.

Выступление в Пхёнчхане — неудача

Подводя итог выступлению спортсменов на Играх, Тихомиров оценил его как неудачное. Российским сноубордистам не хватило удачи в некоторых дисциплинах, в первую очередь, в борд-кроссе, где на медали претендовал Николай Олюнин. В полуфинальном заезде он неудачно упал и получил тяжелую травму ноги. В настоящий момент спортсмен восстанавливается после операции в Южной Корее.

«Будет анализ выступления спортсменов — жалко, что не получилось. Мы хотели медали, поэтому это неудачное выступление. Рассчитывали на Заварзину, но она, к сожалению, соскочила — в сноуборде часто бывают ошибки, — сказал Тихомиров. — От всех сегодня хотелось бы лучшего выступления».

Всего в соревнованиях Олимпийских игр приняли участие 16 российских сноубордистов.

Пока лидеры российской команды не определились со своим дальнейшим будущим. В разговоре с корреспондентом ТАСС Уайлд сообщил, что у него есть мотивация выступать дальше. «У меня есть мотивация выступать дальше, в том числе на Олимпийских играх. Пока у меня нет конкретных планов на следующее четырехлетие, но соревноваться я бы хотел, а дальше посмотрим», — сказал 31-летний спортсмен.

Еще один лидер команды Екатерина Тудегешева сообщила журналистам, что пока не определилась с планами после окончания сезона.

Олимпийские игры завершатся в Пхёнчхане 25 февраля.