Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 11
2 Германия 13 8 7
15 Россия 1 6 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32662529/
24 февраля 2018, 13:24 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Канадский фристайлист Дункан находится под следствием из-за угона машины

Фристайлист Дэйв Дункан и официальное лицо из Канады находятся под следствием из-за инцидента с угоном машины в Пхенчхане, сообщает в своем микроблоге в Twitter журналистка CBC Сьюзен Ормистон.

«Дункан и менеджер находятся под следствием полиции в Пхенчхане за угон припаркованной машины, чтобы добраться до олимпийской деревни и подозревается, что они были сильно пьяны. Нет информации, кто вел машину», — говорится в сообщении.

На Олимпиаде в Пхенчхане Дункан занял четвертое место в малом финале в дисциплине ски-кросс.

Ранее стало известно, что канадский спортсмен и его менеджер были арестованы за угон автомобиля и вождение в нетрезвом виде в Пхенчхане. В машине также находилась жена спортсмена. Согласно отчету полиции, данная группа людей в состоянии алкогольного опьянения села в стоящий автомобиль и направилась в олимпийскую деревню. Сообщалось, что спортсмен и его жена могли быть пассажирами в угнанной машине.

Оргкомитет Игр-2018 заявил, что спортсмен и официальное лицо из сборной Канады сотрудничают с властями по данному инциденту.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

Крушельницкий и пустота: кто подставил бронзового призера Олимпиады?

"Русский шпионаж": иностранные хоккеисты боятся даже журналистов

Медведева назвала свое соперничество с Загитовой войной

Российская спортсменка, которую на ОИ сравнивают с Анджелиной Джоли и Меган Фокс. Фото
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней