Канадский фристайлист Дункан находится под следствием из-за угона машины

«Дункан и менеджер находятся под следствием полиции в Пхенчхане за угон припаркованной машины, чтобы добраться до олимпийской деревни и подозревается, что они были сильно пьяны. Нет информации, кто вел машину», — говорится в сообщении.

На Олимпиаде в Пхенчхане Дункан занял четвертое место в малом финале в дисциплине ски-кросс.

Ранее стало известно, что канадский спортсмен и его менеджер были арестованы за угон автомобиля и вождение в нетрезвом виде в Пхенчхане. В машине также находилась жена спортсмена. Согласно отчету полиции, данная группа людей в состоянии алкогольного опьянения села в стоящий автомобиль и направилась в олимпийскую деревню. Сообщалось, что спортсмен и его жена могли быть пассажирами в угнанной машине.

Оргкомитет Игр-2018 заявил, что спортсмен и официальное лицо из сборной Канады сотрудничают с властями по данному инциденту.