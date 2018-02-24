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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 11
2 Германия 13 8 7
15 Россия 1 6 9
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24 февраля 2018, 12:35 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Ларьков: Решил взять соперников методом Харви. Рад, что удалось их опередить

Россиянин Андрей Ларьков, завоевавший бронзу Олимпиады в Пхёнчхане в гонке на 50 км классическим стилем, рассказал о борьбе с канадцем Алексом Харви и норвежцем Мартином Йонсрудом Сундбю за итоговое третье место.

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© РИА "Новости"

«Саша очень сильно разочарован, мы все раздосадованы, что он не смог завоевать золото. Мне пришлось сражаться за третье место со многими участниками. Я рад, что удалось опередить их. Все силы оставил на трассе, так что на финише было не до ликования.

Дело шло к финишу. Я знал, что Харви сильный финишёр. Сундбю тоже шёл, но более дистанционно. Поэтому я решил методом Харви их взять. Если честно, перед Играми не думал, что так выступим. Мало кто мог это представить. Планировали бороться за медали. Повезло, — передаёт слова Ларькова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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