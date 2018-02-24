Ларьков: Решил взять соперников методом Харви. Рад, что удалось их опередить
Россиянин Андрей Ларьков, завоевавший бронзу Олимпиады в Пхёнчхане в гонке на 50 км классическим стилем, рассказал о борьбе с канадцем Алексом Харви и норвежцем Мартином Йонсрудом Сундбю за итоговое третье место.
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«Саша очень сильно разочарован, мы все раздосадованы, что он не смог завоевать золото. Мне пришлось сражаться за третье место со многими участниками. Я рад, что удалось опередить их. Все силы оставил на трассе, так что на финише было не до ликования.
Дело шло к финишу. Я знал, что Харви сильный финишёр. Сундбю тоже шёл, но более дистанционно. Поэтому я решил методом Харви их взять. Если честно, перед Играми не думал, что так выступим. Мало кто мог это представить. Планировали бороться за медали. Повезло, — передаёт слова Ларькова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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