Лыжник Большунов очень доволен Олимпиадой, но разочарован своим вторым местом в марафоне

Большунов в субботу завоевал серебро Олимпиады в масс-старте на 50 км, преодолев дистанцию за 2 часа 8 минут 40,8 секунды. Олимпийским чемпионом стал финн Ииво Нисканен, который опередил Большунова на последнем километре гонки и выиграл у россиянина 18,7 секунды. Еще один россиянин Андрей Ларьков финишировал третьим, проиграв победителю 2 минуты 37,5 секунды.

«Для меня это была отличная Олимпиада, но сегодня мне очень хотелось выиграть», — сказал Большунов.

«Почему не удалось здесь победить? Ближе к финишу похолодало, да и лыжи сегодня были не те. На последнем спуске это было очень хорошо заметно. К сожалению, гонка сегодня прошла не по моему сценарию, в ином случае я бы победил», — отметил он.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Большунов также выиграл бронзу в личном спринте классическим стилем, вместе с Денисом Спицовым — серебро в командном спринте свободным стилем, а вместе с Ларьковым, Спицовым и Алексеем Червоткиным — серебро в эстафете 4×10 км.