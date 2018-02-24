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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 11
2 Германия 13 8 7
15 Россия 1 6 9
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24 февраля 2018, 12:21 | Лыжный спорт | ТАСС

Лыжник Большунов очень доволен Олимпиадой, но разочарован своим вторым местом в марафоне

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер на дистанции 50 км российский лыжник Александр Большунов в целом очень доволен своим выступлением на Олимпийских играх, но расстроен, что не сумел победить в заключительной гонке. Об этом он сообщил журналистам.

Большунов в субботу завоевал серебро Олимпиады в масс-старте на 50 км, преодолев дистанцию за 2 часа 8 минут 40,8 секунды. Олимпийским чемпионом стал финн Ииво Нисканен, который опередил Большунова на последнем километре гонки и выиграл у россиянина 18,7 секунды. Еще один россиянин Андрей Ларьков финишировал третьим, проиграв победителю 2 минуты 37,5 секунды.

«Для меня это была отличная Олимпиада, но сегодня мне очень хотелось выиграть», — сказал Большунов.

«Почему не удалось здесь победить? Ближе к финишу похолодало, да и лыжи сегодня были не те. На последнем спуске это было очень хорошо заметно. К сожалению, гонка сегодня прошла не по моему сценарию, в ином случае я бы победил», — отметил он.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Большунов также выиграл бронзу в личном спринте классическим стилем, вместе с Денисом Спицовым — серебро в командном спринте свободным стилем, а вместе с Ларьковым, Спицовым и Алексеем Червоткиным — серебро в эстафете 4×10 км.
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