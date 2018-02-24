Лыжник Большунов очень доволен Олимпиадой, но разочарован своим вторым местом в марафоне
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер на дистанции 50 км российский лыжник Александр Большунов в целом очень доволен своим выступлением на Олимпийских играх, но расстроен, что не сумел победить в заключительной гонке. Об этом он сообщил журналистам.
Большунов в субботу завоевал серебро Олимпиады в
«Для меня это была отличная Олимпиада, но сегодня мне очень хотелось выиграть», — сказал Большунов.
«Почему не удалось здесь победить? Ближе к финишу похолодало, да и лыжи сегодня были не те. На последнем спуске это было очень хорошо заметно. К сожалению, гонка сегодня прошла не по моему сценарию, в ином случае я бы победил», — отметил он.
На Олимпиаде в Пхёнчхане Большунов также выиграл бронзу в личном спринте классическим стилем, вместе с Денисом Спицовым — серебро в командном спринте свободным стилем, а вместе с Ларьковым, Спицовым и Алексеем Червоткиным — серебро в эстафете 4×10 км.
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