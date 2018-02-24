«Полторанин чуть-чуть перебрал». Серебряный призер масс-старта Олимпиады-2018 удивлен неудачей казахстанца
Российский лыжник Александр Большунов, ставший серебряным призером Олимпиады-2018 в гонке на 50 километров классическим стилем, высказался о выступлении казахстанца Алексея Полторанина, занявшего по итогам гонки 15-е место, передает корреспондент Sports.kz.
— Если честно, я очень удивился, что Алексей оказался так далеко в итоговом протоколе. Так как Полторанин первым зацепился за финского гонщика, и они ушли в отрыв. Когда я его догнал, думал, что он встанет за мной и будет работать. Видимо, Полторанин
Отметим, что по ходу гонки казахстанский спортсмен долгое время шел в лидирующей группе, однако упустил преимущество незадолго до конца гонки.
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