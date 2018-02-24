«Полторанин чуть-чуть перебрал». Серебряный призер масс-старта Олимпиады-2018 удивлен неудачей казахстанца

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— Если честно, я очень удивился, что Алексей оказался так далеко в итоговом протоколе. Так как Полторанин первым зацепился за финского гонщика, и они ушли в отрыв. Когда я его догнал, думал, что он встанет за мной и будет работать. Видимо, Полторанин чуть-чуть перебрал, затратил много сил, поэтому такой результат. Никакой договоренности у нас работать вместе не было, потому что Леха всегда работает сам и своей головой думает, — Большунов.

Отметим, что по ходу гонки казахстанский спортсмен долгое время шел в лидирующей группе, однако упустил преимущество незадолго до конца гонки.