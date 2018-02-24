— Я думаю, сегодня разочарованы абсолютно все любители лыжного спорта в Казахстане. Потому что все надеялись на Алексея. И эти надежды были обоснованы. Его результаты подтверждали готовность Полторанина к тому, чтобы он бился за олимпийские медали, за первое, второе и третье места. Но, к сожалению, его спортивная форма, скорее всего, была не на высшем уровне. Потому что уже проглядывалось где-то на отметке 20−25 километров, что он начал немножко проседать, у него лыжи начали больше отдавать. Его физическая форма была не на высшем уровне, и его просто не хватило на дистанцию 50 километров.

— Для Полторанина это была уже четвертая Олимпиада. На Ваш взгляд, ему стоит оставаться до пятой?

— Я думаю, что ни у него, ни у его поклонников сегодня уже надежд нет. Потому что слишком большие надежды были на 2014-й год в Сочи, когда он в прекрасной спортивной форме был, но также провалился на Олимпиаде. И здесь, на Олимпиаде в Пхенчхане такой же провал. Конечно, ему сегодня надо уже начинать задумываться о том, что он дальше будет делать. Потому что спорт — это не вечное. Спорт — это временное. Его лучшее время, к сожалению, уже проходит. Поэтому ему нужно сегодня делать выбор и смотреть, чем он дальше будет заниматься.

— Но есть ли смена Полторанину?

— Смены, к сожалению, нет. Те ребята, которые есть, это ребята среднего уровня. Но, как я уже говорил, Алексей вырос, я вырос в этой среде, возможности есть. Самое главное, чтобы руководство и спортивная организация, которые должны создавать спорт, они работали, находили новых тренеров, поднимали новых мальчишек и девчонок для того, чтобы создавать массу, а эта масса уже потом помогала находить те индивидуальности, которые нужны для того, чтобы тот или иной спортсмен рано или поздно был снова олимпийским чемпионом.

Отметим, по итогам 50-ти километров гонки Полторанин финишировал на 15-м месте, проиграв победителю 5 минут 15 секунд. «Золото» выиграл Ийво Нисканен из Финляндии, «серебро» взял российский лыжник Александр Большунов. Третьим на финиш пришел еще один россиянин Андрей Ларьков.