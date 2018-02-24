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Чешка Эстер Ледечка стала первой в истории Олимпиад спортсменкой, завоевавшей золотые награды в сноуборде и горных лыжах. Но соревнования в параллельном гигантском слаломе в сноуборде запомнились не только шикарным выступлением прекрасной чешки и неудачей Алены Заварзиной в борьбе за бронзу, но и доказательством того, что новые правила — убожество.

ОДНА ПОПЫТКА, И ВСЕ ПРОПАЛО

Помните, как в Сочи Виктор Уайлд во второй попытке параллельного гигантского слалома стартовал за швейцарцем Невином Гальмарини, а на финише выскочил из-за спины и выиграл? Так вот, такого больше не повторится никогда. Потому что по требованию телевизионщиков вторую попытку отменили. Якобы, было слишком долго, затянуто. Будет круто и красиво. И намного быстрее.

Намного быстрее — да. Круто и красиво? Нет. Понятно, что сейчас об этом говорить глупо, и к новому формату пора бы привыкнуть. Но часто ли обращают на это внимание на этапах Кубка мира и даже на чемпионатах мира? Вовсе нет. Внимание всего мира приковано к таким дисциплинам только на Олимпиадах.

Единственная попытка, если одна из двух трасс быстрее другой — это абсолютно неравные условия. Можно сказать, что нужно лучше выступать в квалификации, где попыток две и шансы равные, но в заездах на выбывание у одного спортсмена огромное преимущество перед другим. Конкретно в Пхенчхане быстрее оказалась красная трасса, на которую по результатам квалификации попадали лучшие. В попытке сделать что-то лучше и ярче МОК просто убил интереснейший вид спорта.

В СОЧИ БЫЛО ЧЕСТНО

Думаете, это оправдание неудачам российских спортсменов, из которых только Алена Заварзина стартовала по красной трассе? Вовсе нет. Из борьбы за награды выбыли не только Виктор Уайлд и Екатерина Тудегешева, но и такие сильные спортсмены, как Юлия Дуймовиц, Бенджамин Карл, Ина Мещик, Томока Такеучи и многие другие. Та же Дуймовиц едва не сломала палки после финиша, колотя снег. 5:27 — таков катастрофический счет между спортсменами по синей и красной трассам в решающих заездах. Против статистики не поспоришь.

— На пологих участках синяя трасса была медленнее, — сказал Виктор Уайлд, не попавший даже в четвертьфинал. — В Сочи все было по-другому. Там было честно, а по новым правилам все решает квалификация. Я проехал ее неудачно — и сразу все стало понятно. Ради зрелищности страдает наш спорт.

— Красная трасса быстрее, это очевидно, — подтвердила Екатерина Тудегешева. — Формат с двумя заездами был бы более справедливым. Но я себя не оправдываю — нужно было лучше выступать в квалификации и попадать на красную трассу.

Призер Олимпийских игр 1994 в горных лыжах Светлана Гладышева предложила спортсменам выступить с коллективным протестом, но это бесполезно. В 2015-м после исключения из программы Олимпиад параллельного слалома кто только не протестовал, но МОК решил так сделать и сделал.

Конечно, можно задать резонный вопрос — почему же тогда все равно победили фавориты? Потому, что на данный момент они сильнее. Но у конкурентов почти не было шансов что-то изменить.

Несправедливость правил не отменяет величие чешки Эстер Ледечки, которая навсегда вошла в историю Олимпиад как спортсменка, победившая и в горных лыжах, и в сноуборде — совершенно разных видах спорта. 22-летнюю чешку можно считать главной героиней Игр-2018. А швейцарец Невин Гальмарини после второго места в Сочи не опустил руки, четыре года вкалывал и добился победы.

Алена Заварзина стала главной неудачницей параллельного гиганта. В полуфинале и в заезде за бронзу у нее была красная трасса, но свое преимущество она не реализовала, допустив два падения.