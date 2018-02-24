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Скорость. Выносливость. Тактика. Что всего важнее в марафоне? Чего именно не хватило Александру Большунову на последнем километре 50-километровой гонки? Стоит ли ему так расстраиваться — рубить палкой снег, закрывать лицо руками, с трудом изображать улыбку для фотографии тройки призеров?

Сложно ответить однозначно.

Но точно знаем — скажи нам кто-нибудь перед началом этих Игр, что сборная российских лыжников завоюет в Пхенчхане сразу восемь наград, в это бы никто не поверил! И каждая медаль воспринималась как маленькое чудо. Как подвиг. Каким она и являлась…

РАСКЛАД ПЕРЕД СТАРТОМ

Казалось бы — марафон! Сразу 50 км! Да еще и классическим стилем — не таким быстрым, как конек. Минимум два часа на прохождение дистанции. Но как они быстро летят! И сколько событий вмещают!

Вся четверка россиян, заявленная в этом виде, уже — с медалями Олимпиады. В таком составе они взяли серебро в эстафете. Плюс Большунов и Денис Спицов еще по два раза были на пьедестале. Правда, конкретно в марафоне Денис — не фаворит. И классика — не его конек. И бежать слишком много. Алексей Червоткин успел восстановиться после болезни и сложно ему давшегося этапа в эстафете, но понятно — сил для борьбы за место в тройке ему не хватит. Не сейчас. Андрей Ларьков? Возможно. Все же, у него есть опыт — в такой команде в свои 28 лет он выглядит прожженным ветераном! Большунов?

Вот это главная наша главная надежда!

И классику любит, и на дистанциях чувствует себя так же уверенно, как в скоротечном спринте. Йоханнес Клэбо, вот, заранее решил, что в марафоне ему награды не светят — и вернулся в Норвегию уже несколько дней назад. Отказался от выступления в субботу и француз Морис Манифика. Не стал заявляться чемпион скиатлона Симен Крюгер. Но все остальные сильнейшие — здесь. От Мартина Сундбю и Дарио Колоньи до Иво Нисканена и Алексея Полторанина. Представитель Казахстана — чуть ли не главный фаворит. К тому же, это для него — последний шанс завоевать медаль в Корее!

И как на их фоне будут смотреться наши молодые лыжники?

ПОПЫТКА ПОБЕГА

Как выстроить тактику на такую гонку? Держаться за спинами лидеров? Пытаться ускориться сразу? Сбросить преследователей и катить в одиночку? А вдруг сил не хватит? А вдруг слишком много сэкономишь вначале и потом не успеешь догнать? И как решить такие задачи, когда тебе только исполнился 21 год, ты впервые приехал на Олимпиаду, а марафонов в своей жизни пробежал меньше, чем пальцев на руке (по крайней мере, на высоком уровне)?

Большунов все рассчитал идеально. Почти все. За исключением одного — важнейшего! — момента.

Нисканен первым делает ускорение. Долго не ждет — включает режим «турбо» уже на втором десятке километров. Он уже делал так — в скиатлоне. Тогда не сработало — все преимущество, завоеванное в классике, финн потом растерял на коньке. Но здесь коньком бежать не надо! А ускорение чемпиона Сочи изначально могут подхватить лишь двое — Полторанин и норвежец Никлас Дирхауг. И то — последний вскоре отваливается. Хотя группа ближайших преследователей — не так далеко. И группа солидная! С тремя россиянами (Большунов, Ларьков, Червоткин), с Сундбю и Хансом Холундом, с канадцем Алексом Харви, с Дарио Колоньей.

Крутая компания!

Но догнать беглецов не может. Нисканен с Полторанином так и бегут впереди, дружной парочкой. Пока представитель Казахстана не начинает потихоньку отставать.

В этот момент Большунов и включается!

Меняет лыжи на «пит-стопе» при уходе на очередной круг, тут же сбрасывает с плеч Сундбю, Холунда и Харви, быстро догоняет Полторанина. Немного бежит с ним в одни ноги. Понимает, что Алексей не держит темп. Отрывается. И догоняет Нисканена.

Ох, с каким ужасом оглядывается финн через плечо!

За 15 км до финиша расклад понятен. Иво и Александр — впереди. Полторанин сзади в минуте. Все остальные — в минуте от Полторанина. И отрывы на каждой отсечке только растут!

Спицов давно уже отцепился от лидеров. Постепенно сдается и Червоткин — он борется за место в топ-10, но точно не претендует на медали. Лишь Ларьков уверенно работает в компании звездных норвежцев и канадца, таща их на своих плечах к Полторанину. А Большунов в это время… Нет, не пытается оторваться от финна. Но, зачем-то, упорно бежит впереди.

РАЗВЯЗКА

И вот он — ключевой момент. Последний круг. Последняя возможность сменить лыжи. Впереди еще почти 9 км, но все может решиться сейчас! Нисканен, идя вторым номером, все-таки забегает на «пит-стоп». Большунов это видит. Но сам — не останавливается.

— Работай, работай, работай! — кричит Маркус Крамер, гоня подопечного вперед. Надо рвать нитку. Надо создавать отрыв. Сбрасывать соперника со спины, чтобы догнать больше даже не думал! Тем более, смена лыж у Нисканена мгновенно дает россиянину превосходство в 10 секунд.

Но убежать — не получается. Иво быстро догоняет лидера. И продолжает висеть на плечах, как рюкзак. Ждать развязки.

Максимализм — хорошая вещь. Но стоит ли постоянно быть впереди? Почему не отдышаться за спиной соперника? Не пустить его вперед, не посидеть на спусках в воздушном кармане, экономя силы на решающий спурт? Большунов не мыслит полумерами. Он должен быть первым — и точка! В любой момент гонки!

Возможно, забывая о главном — важно быть первым на финише.

Марафон начинается на последних пяти километрах? Факт! Выдыхается Полторанин — на глазах теряет все свое минутное преимущество перед группой преследователей. Качает головой — и отходит в сторону. Медали у него все же не будет. Ларьков с Сундбю, Харви и Холундом лихо проносятся вперед. Не только Большунов борется за награду из наших!

Серебро будет точно. Вопрос — будет ли золото? Ох, как оно украсило бы эти Игры для нашей лыжной сборной!

Но нет — за километр до финиша Нисканен делает то, чего мы боялись. За счет более свежих лыж укатывается вперед на спуске, включает ускорение, лучше работает в заключительный подъем — и на стадион выбегает явным лидером. Большунов уже не может бороться. Он расстроен. Он рубит палкой снег, пересекая линию финиша. На нем нет лица. Парень только что взял четвертую награду на Олимпийских игр — и он разочарован!

Вы верили в такой расклад перед Пхенчханом?

Ларьков же делает то, что и Нисканен — включается в заключительный подъем, и как не пыхтят сзади два норвежца с канадцем — уверенно создает себе отрыв. Да, у нас еще и бронза! На двух последних олимпийских марафонах россияне завоевали пять медалей из шести!

Обидно, конечно, что в этот раз — без золота. Обидно, что, по сути — из-за тактической ошибки. Но… разве Большунов и Ларьков все равно не герои?

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