Тренер: Большунов достойно выступил на ОИ, но в масс-старте его подвели лыжи

Большунов в субботу завоевал серебро Олимпиады в масс-старте на 50 км, преодолев дистанцию за 2 часа 8 минут 40,8 секунды. Олимпийским чемпионом стал финн Ииво Нисканен, который опередил Большунова на последнем километре гонки и выиграл у россиянина 18,7 секунды. Ларьков финишировал третьим, проиграв победителю 2.37,5.

«Выступление Александра очень достойное, порадовал страну, и вообще наши спортсмены отлично выступили. Но Александру нужно было бы сменить лыжи [перед последним кругом]. Финн сделал ускорение на спуске, вырвался вперед, если бы лыжи одинаково работали, был бы фотофиниш. Александру, видимо, не хотелось менять лыжи, и он бежал на той смазке, которая грязи поднабрала, и разница в скольжении была заметной», — сказал Нехитров.

Перед последним кругом финский лыжник решил поменять лыжи, в то время как Большунов постарался воспользоваться этим и убежать от соперника. Однако решение россиянина оказалось неверным — вскоре Нисканен его нагнал и благодаря лучшей работе лыж убежал от преследователя на заключительном отрезке дистанции.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Большунов также выиграл бронзу в личном спринте классическим стилем, вместе с Денисом Спицовым — серебро в командном спринте свободным стилем, а вместе с Ларьковым, Спицовым и Алексеем Червоткиным — серебро в эстафете 4×10 км.