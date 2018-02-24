Тренер: Большунов достойно выступил на ОИ, но в масс-старте его подвели лыжи
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов, уроженец села Подывотье Брянской области, достойно выступил на Олимпийских играх, но в
масс-старте на 50 км его подвели лыжи. Об этом рассказал ТАСС первый тренер Большунова Николай Нехитров.
Большунов в субботу завоевал серебро Олимпиады в
«Выступление Александра очень достойное, порадовал страну, и вообще наши спортсмены отлично выступили. Но Александру нужно было бы сменить лыжи [перед последним кругом]. Финн сделал ускорение на спуске, вырвался вперед, если бы лыжи одинаково работали, был бы фотофиниш. Александру, видимо, не хотелось менять лыжи, и он бежал на той смазке, которая грязи поднабрала, и разница в скольжении была заметной», — сказал Нехитров.
Перед последним кругом финский лыжник решил поменять лыжи, в то время как Большунов постарался воспользоваться этим и убежать от соперника. Однако решение россиянина оказалось неверным — вскоре Нисканен его нагнал и благодаря лучшей работе лыж убежал от преследователя на заключительном отрезке дистанции.
На Олимпиаде в Пхёнчхане Большунов также выиграл бронзу в личном спринте классическим стилем, вместе с Денисом Спицовым — серебро в командном спринте свободным стилем, а вместе с Ларьковым, Спицовым и Алексеем Червоткиным — серебро в эстафете 4×10 км.
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