Харийс Витолиньш: Зачем вы спрашиваете про Шипачева? Хотите нас расшатать или разозлить?
Тренер сборной России по хоккею Харийс Витолиньш отметил, что подготовка к финальному матчу Олимпиады с Германией проходит в спокойном режиме.
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Видимо, что-то случилось...
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По его словам, важно будет сыграть дисциплинированно, передает из Пхенчхана спецкор «СЭ» Игорь РАБИНЕР.
— Как Германия дошла до финала?
— Они не один матч провели, а хорошо три встречи сыграли. Они играют очень просто, физически довольно сильная команда. Нам нужно быть готовы сыграть в свою игру, дисциплина будет одним из главных факторов, — заявил Витолиньш.
— Не боитесь недооценки?
— Сейчас нагнетать это не надо, но перед игрой мы ребятам покажем, что все ключевые моменты создавались
— Сегодня у них был полный расслабон на тренировке.
— Каждый готовится
— Так рано на Олимпиаде Россия еще не играла, не помешает это?
— Трудно сказать. Ко времени мы все уже привыкли. Просыпаемся в районе девяти, так что получится, что на раскатку поедем. Даже чуть попозже. Все этим маленькие факторы не стоит всерьез рассматривать — у нас ранняя игра, у них ранняя игра. Нам нужно быть уверенным в своих силах, избежать ненужных удалений и выполнять то задание, которое мы им дадим.
— В финале сыграет Кошечкин?
— (смеется).
— Как считаете, не назрела ли ротация состава?
— Все ребята должны быть готовы. До завтрашнего дня нужно дожить, весь состав, который выйдет, будет боевым.
— Кроме фразы «победный состав не меняют», вы можете объяснить, почему Шипачев не вписался в команду?
— Давайте не будем рассуждать о том, кто, как и чего. У нас есть сильный состав, любой, кто должен буде
— Исход вчерашнего матча решил гений Дацюка с его пасами. Нет ли опасений, что он не успеет восстановиться к финалу?
— Мы проделали большую работу. Он чувствует себя очень хорошо физически.
— Как объяснить, что в 39 лет у него самый большой пробег в команде?
— Это хорошо, мы его используем во всех ситуациях.
— Иностранцы выделяет тройку Гусев — Дацюк — Капризов. Согласны, что по качеству игры это звено смотрится лучше остальных?
— Скажу поле финальной игры. Потому что были матчи, когда другие звенья делали результат. То же самое с норвежцами было — у нас четвертое звено забивало. Так что у нас все звенья делают свою работу. Сейчас выделять
Хоккейный финал Олимпиады пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени.
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