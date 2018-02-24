Харийс Витолиньш: Зачем вы спрашиваете про Шипачева? Хотите нас расшатать или разозлить?

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По его словам, важно будет сыграть дисциплинированно, передает из Пхенчхана спецкор «СЭ» Игорь РАБИНЕР.

— Как Германия дошла до финала?

— Они не один матч провели, а хорошо три встречи сыграли. Они играют очень просто, физически довольно сильная команда. Нам нужно быть готовы сыграть в свою игру, дисциплина будет одним из главных факторов, — заявил Витолиньш.

— Не боитесь недооценки?

— Сейчас нагнетать это не надо, но перед игрой мы ребятам покажем, что все ключевые моменты создавались из-за ошибок.

— Сегодня у них был полный расслабон на тренировке.

— Каждый готовится по-своему. Они играли поздно вечером, если бы у нас так была встреча, может быть, мы вообще тренировки не ставили.

— Так рано на Олимпиаде Россия еще не играла, не помешает это?

— Трудно сказать. Ко времени мы все уже привыкли. Просыпаемся в районе девяти, так что получится, что на раскатку поедем. Даже чуть попозже. Все этим маленькие факторы не стоит всерьез рассматривать — у нас ранняя игра, у них ранняя игра. Нам нужно быть уверенным в своих силах, избежать ненужных удалений и выполнять то задание, которое мы им дадим.

— В финале сыграет Кошечкин?

— (смеется).

— Как считаете, не назрела ли ротация состава?

— Все ребята должны быть готовы. До завтрашнего дня нужно дожить, весь состав, который выйдет, будет боевым.

— Кроме фразы «победный состав не меняют», вы можете объяснить, почему Шипачев не вписался в команду?

— Давайте не будем рассуждать о том, кто, как и чего. У нас есть сильный состав, любой, кто должен буде кого-то поменять, встанет на это место и достойно отыграет. Зачем делать сейчас уколы в команду? Это интересно вам, можно будет потом обсудить. Мы сейчас готовимся к игре. Вы спрашиваете: «Почему Шестеркина не хотите поставить?» Но вы же делаете такие движения, что хотите или нас расшатать, или нас разозлить.

— Исход вчерашнего матча решил гений Дацюка с его пасами. Нет ли опасений, что он не успеет восстановиться к финалу? Все-таки 39 лет.

— Мы проделали большую работу. Он чувствует себя очень хорошо физически.

— Как объяснить, что в 39 лет у него самый большой пробег в команде?

— Это хорошо, мы его используем во всех ситуациях.

— Иностранцы выделяет тройку Гусев — Дацюк — Капризов. Согласны, что по качеству игры это звено смотрится лучше остальных?

— Скажу поле финальной игры. Потому что были матчи, когда другие звенья делали результат. То же самое с норвежцами было — у нас четвертое звено забивало. Так что у нас все звенья делают свою работу. Сейчас выделять кого-то было бы неправильно.

Хоккейный финал Олимпиады пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени.