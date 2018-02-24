Хайо Зеппельт подозревает норвежских лыжников в употреблении допинга

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Зеппельт недоволен тем, что ряд скандинавских спортсменов имеют терапевтические разрешения, позволяющие употреблять препараты от астмы.

— В данном случае явно напрашивается вопрос: не идет ли здесь речь о злоупотреблении медицинскими препаратами, а, в конце концов, о допинге? — отметил Зеппельт.

— Это явная лазейка для людей, которые хотят применять допинг, — высказался Зеппельт по поводу препаратов от астмы.

Норвежцы на Олимпиаде в Пхенчхане показали лучший результат в лыжных гонках. На их счету 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали в 11 дисциплинах. Впереди остался еще один старт — женский марафон.

Напомним, что Зеппельт стал автором серии фильмов о допинге в российском спорте. Именно с его фильмов началось расследование нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами, приведшее к ряду дисквалификаций и отстранению МОК.