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Зимние игры в Пхёнчхане
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24 февраля 2018, 11:53 | Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Хайо Зеппельт подозревает норвежских лыжников в употреблении допинга

Немецкий журналист Хайо Зеппельт подозревает лыжников сборной Норвегии в нарушении антидопинговых правил, сообщает DW.

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© РИА "Новости"

Зеппельт недоволен тем, что ряд скандинавских спортсменов имеют терапевтические разрешения, позволяющие употреблять препараты от астмы.

— В данном случае явно напрашивается вопрос: не идет ли здесь речь о злоупотреблении медицинскими препаратами, а, в конце концов, о допинге? — отметил Зеппельт.

— Это явная лазейка для людей, которые хотят применять допинг, — высказался Зеппельт по поводу препаратов от астмы.

Норвежцы на Олимпиаде в Пхенчхане показали лучший результат в лыжных гонках. На их счету 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали в 11 дисциплинах. Впереди остался еще один старт — женский марафон.

Напомним, что Зеппельт стал автором серии фильмов о допинге в российском спорте. Именно с его фильмов началось расследование нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами, приведшее к ряду дисквалификаций и отстранению МОК.
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