Шорт-трекистка, получившая угрозы расправы, понесёт флаг Канады на закрытии Игр
Шорт-трекистка Ким Бутен выбрана знаменосцем сборной Канады на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Канады.
Бутен на Олимпиаде в Пхёнчхане завоевала серебро на дистанции 1000 метров, а также стала бронзовой медалисткой в беге на 500 и 1500 метров.
Напомним, что Бутен стала объектом оскорблений и угроз смерти после завоевания бронзы. После объявления итогов тысячи болельщиков из Южной Кореи стали оскорблять Бутен в социальных сетях, в результате чем Ким решила закрыть доступ к своим страницам в «Твиттере» и «Инстаграме».
В активе сборной Канады на данный момент 28 наград: 11 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых.
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