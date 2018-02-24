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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 11
2 Германия 13 8 7
15 Россия 1 6 9
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24 февраля 2018, 11:40 | Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Елена Вяльбе: Давайте назовем феноменом всю нашу команду

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги марафона на Играх-2018, в котором Александр Большунов завоевал серебряную медаль, а Андрей Ларьков — бронзовую.

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Всего же на счету наших лыжников на этой Олимпиаде восемь медалей.

Пхенчхан (Корея). XXIII Олимпийские зимние игры. Мужчины. Масс-старт, 50 км (К)
1. Иво Нисканен (Финляндия) — 2:08.22,1
2. Александр БОЛЬШУНОВ (Россия) — отставание 18,7
3. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) — 2.37,5
4. Алекс Харви (Канада) — 2.43,6
5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 2.43,7
6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 2.50,1…
12. Алексей ЧЕРВОТКИН (Россия) — 4.56,9…
20. Денис СПИЦОВ (Россия) — 8.02,5.

— Расскажите про гонку, Большунов ее идеально провел?

— Тактически идеально, но вся проблема была в том, что у него схватило плечи. И если этого не было, то он боролся бы за победу.

— Это последствия болезни?

— Нет, это часто бывает у спортсменов.

— То, что Ларьков завоевал бронзу, для вас особенно неожиданно?

— Наконец-то Андрей поверил в себя и показал нам всем, что может сейчас бороться за призы. Он всегда очень в себе неуверенный.

— Норвежцы молодежь не выпустили, а у вас были сомнения — может быть, не хотели ставить Большунова на этот этап?

— Ребята — лидеры, они сами принимают решение, у них есть тренеры. Если бы они сказали, что больше не побегут, так бы и было. Но Саня не бежал тридцатку в отличие от Дениса, который все гонки бегал.

— Можно вас назвать феноменом этой Олимпиады?

— Давайте назовем так всю нашу команду. Потому что все молодые, все феномены. Да бог, чтобы они были только лучше и лучше.

— Вы постоянно на связи во время гонок…

— Я просто разговариваю с нашей командой.

— Какие команды даете?

— Никаких, могу только подсказать. Видели, что у Нисканена лыжи постреливали. Я сказала, что на всем подъеме у него лыжи хорошо работали.

— А вот он менял лыжи — это было по плану или со смазкой что-то не так?

— Все меняют лыжи, кто-то один раз, кто-то — два.

— Большунов в последний раз менять их не стал.

— У него лыжи хорошо работали, он был в них уверен. Спортсменам нельзя приказывать, если ты видишь, что они едут хорошо.

— Если взять всю Олимпиаду в целом, какое для вас выступление является самым удивительным?

— Все Игры — сплошное удивление и гордость за такую хорошую молодежь.

© Ньюстюб
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