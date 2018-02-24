Елена Вяльбе: Давайте назовем феноменом всю нашу команду
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги марафона на Играх-2018, в котором Александр Большунов завоевал серебряную медаль, а Андрей Ларьков — бронзовую.
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Всего же на счету наших лыжников на этой Олимпиаде восемь медалей.
Пхенчхан (Корея). XXIII Олимпийские зимние игры. Мужчины.
1. Иво Нисканен (Финляндия) — 2:08.22,1
2. Александр БОЛЬШУНОВ (Россия) — отставание 18,7
3. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) — 2.37,5
4. Алекс Харви (Канада) — 2.43,6
5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 2.43,7
6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 2.50,1…
12. Алексей ЧЕРВОТКИН (Россия) — 4.56,9…
20. Денис СПИЦОВ (Россия) — 8.02,5.
— Расскажите про гонку, Большунов ее идеально провел?
— Тактически идеально, но вся проблема была в том, что у него схватило плечи. И если этого не было, то он боролся бы за победу.
— Это последствия болезни?
— Нет, это часто бывает у спортсменов.
— То, что Ларьков завоевал бронзу, для вас особенно неожиданно?
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— Норвежцы молодежь не выпустили, а у вас были сомнения — может быть, не хотели ставить Большунова на этот этап?
— Ребята — лидеры, они сами принимают решение, у них есть тренеры. Если бы они сказали, что больше не побегут, так бы и было. Но Саня не бежал тридцатку в отличие от Дениса, который все гонки бегал.
— Можно вас назвать феноменом этой Олимпиады?
— Давайте назовем так всю нашу команду. Потому что все молодые, все феномены. Да бог, чтобы они были только лучше и лучше.
— Вы постоянно на связи во время гонок…
— Я просто разговариваю с нашей командой.
— Какие команды даете?
— Никаких, могу только подсказать. Видели, что у Нисканена лыжи постреливали. Я сказала, что на всем подъеме у него лыжи хорошо работали.
— А вот он менял лыжи — это было по плану или со смазкой
— Все меняют лыжи,
— Большунов в последний раз менять их не стал.
— У него лыжи хорошо работали, он был в них уверен. Спортсменам нельзя приказывать, если ты видишь, что они едут хорошо.
— Если взять всю Олимпиаду в целом, какое для вас выступление является самым удивительным?
— Все Игры — сплошное удивление и гордость за такую хорошую молодежь.
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