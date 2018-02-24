Колобков: Российские лыжники уверенно и красиво взяли медали в марафоне

Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 40,8 секунды. Олимпийским чемпионом стал финн Ииво Нисканен, который опередил Большунова на последнем километре гонки и выиграл у россиянина 18,7 секунды. Ларьков финишировал третьим, проиграв победителю 2.37,5.

«Эти Игры открыли новые имена в российском лыжном спорте, — сказал Колобков. — Среди них — Александр Большунов, который завершил эту Олимпиаду с четырьмя наградами, и Андрей Ларьков, который сегодня выиграл свою вторую олимпийскую медаль. Гонка на 50 км — тяжелая и непредсказуемая, но наши ребята уверенно и красиво вошли в тройку призеров. Большое им спасибо».

«Желаю нашим лыжницам, которые завтра участвуют в марафоне на 30 км, не менее высоких результатов», — добавил министр.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Большунов также выиграл бронзу в личном спринте классическим стилем, вместе с Денисом Спицовым — серебро в командном спринте свободным стилем, а вместе с Ларьковым, Спицовым и Алексеем Червоткиным — серебро в эстафете 4×10 км.