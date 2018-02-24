«Я выходил на старт, и не думал о втором и даже третьем месте. Выходил с мыслью все или ничего. Оказалось, что ничего. Лыжи все меняли, но дело не в этом. Просто долгое время я один работал и меня не хватило, у меня просто свет потух в глазах. Видимо, Олимпиада — не мое», — рассказал Полторанин.

Отметим, по итогам 50-ти километров гонки Полторанин смог финишировать на 15-м месте, проиграв победителю 5 минут 15 секунд. «Золото» выиграл Ийво Нисканен из Финляндии, «серебро» взял российский лыжник Александр Большунов. Третьим на финиш пришел еще один россиянин Андрей Ларьков.