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24 февраля 2018, 11:23 | Лыжный спорт | Vesti.kz

«Видимо, Олимпиада — не мое». Полторанин прокомментировал выступление в марафоне на Играх-2018

После гонки казахстанский лыжник Алексей Полторанин выглядел очень расстроенным, но все-таки нашел в себе силы прокомментировать свое выступление в марафоне на 50 километров.

«Я выходил на старт, и не думал о втором и даже третьем месте. Выходил с мыслью все или ничего. Оказалось, что ничего. Лыжи все меняли, но дело не в этом. Просто долгое время я один работал и меня не хватило, у меня просто свет потух в глазах. Видимо, Олимпиада — не мое», — рассказал Полторанин.

Отметим, по итогам 50-ти километров гонки Полторанин смог финишировать на 15-м месте, проиграв победителю 5 минут 15 секунд. «Золото» выиграл Ийво Нисканен из Финляндии, «серебро» взял российский лыжник Александр Большунов. Третьим на финиш пришел еще один россиянин Андрей Ларьков.
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