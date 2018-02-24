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24 февраля 2018, 11:33 | Лыжный спорт | ТАСС

Тренер: Лыжник Большунов упустил золото ОИ-2018 из-за детских ошибок

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов мог завоевать золото Олимпийских игр в гонке с масс-старта на 50 км, но упустил его из-за детских ошибок. Такое мнение ТАСС по телефону высказал тренер российской команды Юрий Бородавко.

В субботу Большунов завоевал серебро в масс-старте на 50 км, первым стал финн Ииво Нисканен, бронза на счету еще одного россиянина — Андрея Ларькова. Большунов занимал лидирующую позицию большую часть дистанции, но на последнем километре его опередил Нисканен.

«Ребята молодцы, поздравляю их с завоеванием серебра и бронзы. Большунов был очень близок к золоту, но ошибся сам — когда он потерял время на смене лыж. На повторе видно, что Нисканен от него уехал. Это детские ошибки и стопроцентно его», — считает Бородавко.

«Если бы их не было, то был бы первым, потому что он лучший спринтер, чем Нисканен. Большунов просто отдал золотую медаль. Обидно, когда такие проигрыши связаны с невыполнением установки, которая обговаривалась ранее», — заключил собеседник ТАСС.

Ранее Большунов завоевал бронзу в спринте, серебро в командном спринте и эстафете.
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