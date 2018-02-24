Крюков считает, что лыжник Большунов допустил ошибку, не поменяв лыжи по ходу марафона

Такое мнение в своем аккаунте в Instagram высказал серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Никита Крюков.

Большунов стал серебряным призером Игр в Пхёнчхане в гонке на 50 км, уступив финну Ииво Нисканену 18,7 секунды.

«Саня, почему ты не поменял лыжи, почему тебе никто не подсказал? — написал Крюков. — Ты должен был брать золото, ты все правильно сделал по ходу гонки, плавно догнал финна, но совершил тактическую ошибку. Теперь ты ничего уже не вернешь, не кори себя. Я видел тебя после финиша, как ты почти плакал, я тебя понимаю, серебру в Сочи я тоже не очень радовался».

Крюков также поздравил россиянина Андрея Ларькова, ставшего бронзовым призером в гонке на 50 км, и подбодрил казахстанского лыжника Алексея Полторанина, который большую часть дистанции шел не третьей позиции, но отстал и занял итоговое 15-е место. «Андрей, а вот ты большой молодец, бронза, медаль, ты сделал ее, — написал Крюков. — И еще хочу отметить Алексея Полторанина. Леша, ты молодец, тоже до слез обидно, что не удалось тебе подняться на подиум, но ты погнался за синицей в небе, за золотом, и не стал сидеть сзади, спасибо тебе за борьбу».