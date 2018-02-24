Елена Вяльбе: Большунов тактически сработал идеально, но у него схватило печень
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги марафона на Играх-2018, в котором Александр Большунов завоевал серебряную медаль.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Победу одержал финн Иво Нисканен, а другой россиянин Андрей Ларьков был третьим.
— Расскажите про гонку, Большунов ее идеально провел?
— Тактически идеально, но вся проблема была в том, что у него схватило печень. И если этого не было, то он боролся бы за победу.
— Это последствия болезни?
— Нет, это часто бывает у спортсменов.
— Норвежцы молодежь не выпустили, а у вас были сомнения — может быть, не хотели ставить Большунова на этот этап?
— Ребята — лидеры, они сами принимают решение, у них есть тренеры. Если бы они сказали, что больше не побегут, так бы и было. Но Саня не бежал тридцатку в отличие от Дениса, который все гонки бегал. (Наталья МАРЬЯНЧИК).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter