Елена Вяльбе: Большунов тактически сработал идеально, но у него схватило печень

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Победу одержал финн Иво Нисканен, а другой россиянин Андрей Ларьков был третьим.

— Расскажите про гонку, Большунов ее идеально провел?

— Тактически идеально, но вся проблема была в том, что у него схватило печень. И если этого не было, то он боролся бы за победу.

— Это последствия болезни?

— Нет, это часто бывает у спортсменов.

— Норвежцы молодежь не выпустили, а у вас были сомнения — может быть, не хотели ставить Большунова на этот этап?

— Ребята — лидеры, они сами принимают решение, у них есть тренеры. Если бы они сказали, что больше не побегут, так бы и было. Но Саня не бежал тридцатку в отличие от Дениса, который все гонки бегал. (Наталья МАРЬЯНЧИК).