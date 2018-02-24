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24 февраля 2018, 11:30 | Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Елена Вяльбе: Большунов тактически сработал идеально, но у него схватило печень

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги марафона на Играх-2018, в котором Александр Большунов завоевал серебряную медаль.

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© РИА "Новости"

Победу одержал финн Иво Нисканен, а другой россиянин Андрей Ларьков был третьим.

— Расскажите про гонку, Большунов ее идеально провел?

— Тактически идеально, но вся проблема была в том, что у него схватило печень. И если этого не было, то он боролся бы за победу.

— Это последствия болезни?

— Нет, это часто бывает у спортсменов.

— Норвежцы молодежь не выпустили, а у вас были сомнения — может быть, не хотели ставить Большунова на этот этап?

— Ребята — лидеры, они сами принимают решение, у них есть тренеры. Если бы они сказали, что больше не побегут, так бы и было. Но Саня не бежал тридцатку в отличие от Дениса, который все гонки бегал. (Наталья МАРЬЯНЧИК).

© Ньюстюб
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