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Зимние игры в Пхёнчхане
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24 февраля 2018, 10:52 | Лыжный спорт | ТАСС

Легков: Российские лыжники в каждой гонке на ОИ доказывали, что их результаты закономерны

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российские лыжники своим выступлением на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане доказали, что их результаты закономерны. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Игр в Сочи Александр Легков.

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© ИТАР-ТАСС

В субботу Александр Большунов и Андрей Ларьков стали серебряным и бронзовым призерами соответственно в масс- старте на 50 км классическим стилем.

«Ребята много тренировались, здорово, что у нас такие сильные спортсмены, — сказал Легков. — Они доказывали неоднократно, что могут бежать все — и спринт, и марафон. С самого начала Олимпийских игр все результаты ребят закономерны, они не одним стартом показывали это. Будем болеть и надеяться, что это будущее сборной».

Российские лыжники на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевали восемь наград. В воскресенье состоится женский масс-старт на 30 км классическим стилем.
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