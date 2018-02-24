Легков: Российские лыжники в каждой гонке на ОИ доказывали, что их результаты закономерны

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В субботу Александр Большунов и Андрей Ларьков стали серебряным и бронзовым призерами соответственно в масс- старте на 50 км классическим стилем.

«Ребята много тренировались, здорово, что у нас такие сильные спортсмены, — сказал Легков. — Они доказывали неоднократно, что могут бежать все — и спринт, и марафон. С самого начала Олимпийских игр все результаты ребят закономерны, они не одним стартом показывали это. Будем болеть и надеяться, что это будущее сборной».