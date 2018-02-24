Алексей Полторанин остался без медали в 50-километровом марафоне на Олимпиаде-2018
На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане завершилась последняя гонка у лыжников — 50-километровый марафон классическим стилем с
масс-старта, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан в ней был представлен тремя спортсменами. Это лидер сборной Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин, Евгений Величко и Виталий Пукхало. Должен был в марафоне бежать еще один казахстанец, но Денис Волотка на старт не вышел.
По итогам 50-ти километров гонки Полторанин смог финишировать на 15-м месте. «Золото» в 50-километровой гонке выиграл Ийво Нисканен из Финляндии, а «серебро» взял российский лыжник Александр Большунов. Третьим на финиш заехал еще один россиянин Андрей Ларьков.
Накануне эстонец Мати Алавер, который тренирует Полторанина, заявил, что в случае непопадания своего подопечного в тройку на марафоне, он вернет всю зарплату за этот сезон.
Напомним, что единственную медаль Казахстану на Олимпиаде-2018 в Корее принесла фристайлистка Юлия Галышева, которая стала третьей в могуле.
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