Алексей Полторанин остался без медали в 50-километровом марафоне на Олимпиаде-2018

Казахстан в ней был представлен тремя спортсменами. Это лидер сборной Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин, Евгений Величко и Виталий Пукхало. Должен был в марафоне бежать еще один казахстанец, но Денис Волотка на старт не вышел.

По итогам 50-ти километров гонки Полторанин смог финишировать на 15-м месте. «Золото» в 50-километровой гонке выиграл Ийво Нисканен из Финляндии, а «серебро» взял российский лыжник Александр Большунов. Третьим на финиш заехал еще один россиянин Андрей Ларьков.

Накануне эстонец Мати Алавер, который тренирует Полторанина, заявил, что в случае непопадания своего подопечного в тройку на марафоне, он вернет всю зарплату за этот сезон.

Напомним, что единственную медаль Казахстану на Олимпиаде-2018 в Корее принесла фристайлистка Юлия Галышева, которая стала третьей в могуле.