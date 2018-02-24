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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 11
2 Германия 13 8 7
15 Россия 1 6 9
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24 февраля 2018, 10:44 | Хоккей | ТАСС

Кошечкин займет место в воротах команды олимпийских атлетов из РФ в финале Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Голкипер Василий Кошечкин займет место в воротах команды олимпийских атлетов из России по хоккею в финальном матче Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане против сборной Германии. Об этом журналистам сообщил тренер команды Харийс Витолиньш.

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© ИТАР-ТАСС

«Кошечкин сыграет в финале», — сказал Витолиньш.

Финальную встречу россияне проведут 25 февраля, в этот же день состоится церемония закрытия Олимпийских игр.
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Хоккей

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