Кошечкин займет место в воротах команды олимпийских атлетов из РФ в финале Олимпиады
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Голкипер Василий Кошечкин займет место в воротах команды олимпийских атлетов из России по хоккею в финальном матче Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане против сборной Германии. Об этом журналистам сообщил тренер команды Харийс Витолиньш.
«Кошечкин сыграет в финале», — сказал Витолиньш.
Финальную встречу россияне проведут 25 февраля, в этот же день состоится церемония закрытия Олимпийских игр.
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