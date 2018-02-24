«Ледовый ад. Но мы быстро забудем матч с немцами, это наша 10-я команда»

«Лучше уехать с бронзой, чем с пустыми руками»

Поражение канадской хоккейной сборной в полуфинале олимпийского турнира от сборной Германии стало поводом для повышенного интереса со стороны заокеанских СМИ. Радикальных высказываний, при этом, почти не звучало — все были расстроены, но спокойны.



«Экстренный режим спасения — вещь мало знакомая для канадских хоккейных команд. И именно это делает матч за бронзу с чехами важным испытанием для нынешней сборной. Разочарование от поражения от Германии просто ошеломляющее, это были необъяснимо плохие первые 40 минут матча. Это повлияет на национальную психику, особенно если добавить, как мужская канадская команда по кёрлингу была избита швейцарцами в битве за бронзу. Все жаждали первого столкновения с Россией в борьбе за золото. Все, включая звёздного Илью Ковальчука. Но в глобальном масштабе даже бронза имеет значение, поскольку Канада пытается добраться до отметки в 27 медалей, завоёванных в Пхёнчхане.

Теперь канадцам придётся преодолеть свою гордость и прежнюю психологию, когда постоянно твердилось, что важно только золото. Интересно, что первый гол немцев был забит в ситуации пять на три, а оба нарушения на вбрасывании, которые привели к удалению, зафиксировал российский лайнсмен Александр Отмахов. Впрочем, он совсем не виноват в том, что начало происходить в игре сборной Канады после этого, когда немцы совершали постоянные контратаки два в один. Если быть до конца честным, то победа Германии над Швецией открыла Канаде путь в финал. Путь, которым она так и не воспользовалась. Теперь Канаде нужно бороться с Чехией и собственным безразличием к бронзе. Нет сомнений, что уехать из Пхёнчхана с бронзой намного лучше, чем с пустыми руками, но будет непросто убедить себя биться за третье место, когда планировал бороться за золото, — отмечает обозреватель Sportsnet Ши Давиди.

«Наши лучшие — по-прежнему лучшие»

«Проиграть в полуфинале олимпийского турнира — это новый ледяной ад для канадских олимпийцев. И представьте, какое это счастье для Брукса Мацека, который забросил первую шайбу. Он вырос на окраине Виннипега, будучи сыном немецкого иммигранта, ходил в среднюю школу в Саскачеване. В 16-летнем возрасте выступал в WHL, в 18 был задрафтован «Детройтом». Его профессиональная карьера не задалась, и в 21 год он оказался в «Изерлоне», многолетнем неудачнике немецкой лиги. Он никогда не играл за сборную Канады на сколь-нибудь высоком уровне, но два года назад принял приглашение отправиться в лагерь сборной Германии. И даже не думал о том, что будет основным игроком, а теперь он олимпийский призёр.

Многие канадские игроки не захотели разговаривать с журналистами после полуфинала, который достаточно быстро исчезнет из нашей памяти. Команда, игроки которой почти не знакомы друг с другом, больше недели играла выше наших ожиданий. А в полуфинале опустилась ниже их. Конечно, момент для спада был выбран крайне неудачный, но на таком уровне его невозможно прогнозировать. Канадцы вернули себе хоккей в канадском стиле, хотя это было больше похоже на чемпионат Швейцарии с элементами драки. Мощный удар локтем в голову Вольфа от Жильбера Брюле не погубил шансы Канады, но испортил репутацию. Впрочем, ничего из этого не было чем-то ужасно неожиданным. Ничего из произошедшего не говорит о месте Канады в международном хоккее. Наши лучшие — по-прежнему лучшие, просто девятый или десятый состав нашей сборной не смог победить лучших хоккеистов другой страны, — считает журналист The Globe and Mail Кейтел Келли.

«Кровь на руках Беттмэна и МОК»

«Это был чёрный день для канадского хоккея. Мужская сборная показала худший результат, потерпев чувствительное поражение от Германии. Словно нож под рёбра: мало того, что они проиграли 3:4, уступив малоизвестным немцам, они ещё и омрачили это тусклой игрой и старомодной охотой за головами. Канадцы были просто не готовы играть с соперником, который был им выгоден. К моменту, когда кучка канадцев продемонстрировала способность соревноваться, счёт уже был 0:3. Как и ожидалось, хоккей на этом турнире сделал значительный шаг назад, стирая некоторые успехи, который были сделаны после 1998 года, когда игроки НХЛ стали приезжать на Олимпиады. А кровь находится на руках Гэри Беттмэна и Международного олимпийского комитета. У нынешней канадской сборной был шанс что-то сделать для гордой хоккейной нации. А закончилось это всё одним из самых больших расстройств в канадской олимпийской истории», — восклицает Роб Лонгли из National Post.



«Олимпийский финал без США, без Канады. Ты выиграл, Беттмэн», — вторит ему коллега из Postmedia News Майкл Трэйкос.

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