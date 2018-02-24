Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке на 50 км на ОИ, у Ларькова бронза

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Победу одержал финн Ийво Нисканен, преодолевший дистанцию за 2 часа 8 минут 22,1 секунды, Большунов уступил ему 18,7 секунды, Ларьков (+2 минуты 37,5 секунды) стал третьим.

Остальные российские спортсмены в топ-10 не попали: Алексей Червоткин (+4.56,9) занял 12-е место, Денис Спицов (+8.02,5) — 20-е.

Ранее 21-летний Большунов в Пхенчхане выиграл три медали: серебро в эстафете и командном спринте, а также бронзу в индивидуальном спринте, 28-летний Ларьков стал вторым в составе эстафетной команды.

Теперь в активе россиян, которые выступают на Играх в Пхенчхане в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR), 1 золотая, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.