Леонид Слуцкий: В советские времена энхаэлоцы тоже не играли, но от этого олимпийское золото не обесценивалось

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— Такие правила, при которых одна трасса гораздо выгоднее другой — дикая несправедливость? По красной сегодня победили 27 раз, а на синей — только 5.

— В глобальном смысле — да. 27:5? А ведь при этом дважды по красной трассе упала Заварзина. Так статистика была бы еще больше. Обидно за Алену, очень за нее переживал.

— Нужно менять правила, возвращать два заезда?

— Я не сильно разбираюсь в сноуборде, но, наверное, да.

— Ваше следующее спортивное событие здесь — хоккей?

— Да, соревнований ведь осталось не так много. А как там наши лыжники в марафоне?

— Пока все в порядке. Вам не кажется смешным, что в хоккейном финале мы будем играть с Германией?

— Так они же обыграли канадцев. И теперь нам самим нужно справиться с немцами. Делить шкуру неубитого медведя в спорте никогда нельзя. Все мы предвкушали, что здесь в финал выйдет Алена Заварзина, она ехала по красной трассе, но сложилось все вот так. Поэтому давайте сохранять концентрацию до конца.

— Но все-таки победа на такой Олимпиаде, где нет энхаэловцев и у некоторых команд — даже не вторые составы, будет полноценной?

— Ну и что? В советские времена энхаэловцы тоже не играли, но от этого олимпийское золото ведь не обесценивалось.

— То есть вы будете радоваться победе так же, как если бы наши хоккеисты победили в Сочи-2014?

— Да, Олимпиада есть Олимпиада.

— Вы посмотрели ее изнутри. Какие остались впечатления?

— Могу сказать, что есть большое несоответствие между тем, как реагируют спортсмены и, например, трибуны. У зрителей веселье, они приходят развлекаться и атмосфера больше похоже на Диснейленд, чем на серьезные соревнования. А у спортсменов здесь — дело жизни. У кого-то рушатся судьбы, а кто-то становится легендарным. Такой диссонанс…

Владимир ИВАНОВ

из Пхенчхана.