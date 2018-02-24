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24 февраля 2018, 10:13 | Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

CAS дисквалифицировал бобслеистку Сергееву и аннулировал ее результаты на ОИ-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновной российскую бобслеистку Надежду Сергееву в нарушении антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-службасуда.

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© РИА "Новости"

CAS в пятницу получил от Международного олимпийского комитета (МОК) документы по делу о нарушении антидопинговых правил Сергеевой на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Допинг-проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества триметазидин. Спортсменка признала факт нарушения антидопинговых правил и отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б».

CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку с Олимпийских игр в Пхёнчхане и аннулировал ее результаты. Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек. «Спортсменка приняла временное отстранение и сохранила за собой право добиваться отмены или сокращения срока дисквалификации», — говорится в релизе суда.

Дальнейшее разбирательство продолжит Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) после завершения Олимпиады.

История вопроса

Два года назад в организме Сергеевой был обнаружен запрещенный препарат мельдоний, который стимулирует работу сердца. Позднее спортсменка была оправдана и дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил не получила. Причиной стало то, что мельдоний был включен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года, а следы вещества обнаруживались в допинг-пробах спортсмена на протяжении нескольких месяцев после завершения приема. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что свойства мельдония не были изучены до конца, поэтому санкции к спортсменам, завершившим прием препаратов с мельдонием до его включения в список запрещенных, не применялись.

Ранее на Олимпийских играх допинг-проба керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на наличие мельдония. Спортсмен признал факт антидопингового нарушения, однако отметил, что никогда не принимал запрещенные препараты, а мельдоний попал в его организм случайно. Спортсмен был лишен бронзовой награды Олимпийских игр, которую он завоевал в дабл-миксте вместе с Анастасией Брызгаловой.

Российские спортсмены выступают на Играх в усеченном составе и под олимпийским флагом из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года. Членство Олимпийского комитета России в МОК было приостановлено, вопрос о восстановлении статуса комитета включен в повестку исполкома МОК, заседание которого состоится 24 февраля. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу российской бобслеистки Надежды Сергеевой, в пробе которой был обнаружен запрещенный препарат, ожидается до конца Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом ТАСС заявил глава Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани.
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