CAS дисквалифицировал бобслеистку Сергееву и аннулировал ее результаты на ОИ-2018

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CAS в пятницу получил от Международного олимпийского комитета (МОК) документы по делу о нарушении антидопинговых правил Сергеевой на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Допинг-проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества триметазидин. Спортсменка признала факт нарушения антидопинговых правил и отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б».

CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку с Олимпийских игр в Пхёнчхане и аннулировал ее результаты. Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек. «Спортсменка приняла временное отстранение и сохранила за собой право добиваться отмены или сокращения срока дисквалификации», — говорится в релизе суда.

Дальнейшее разбирательство продолжит Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) после завершения Олимпиады.

История вопроса

Два года назад в организме Сергеевой был обнаружен запрещенный препарат мельдоний, который стимулирует работу сердца. Позднее спортсменка была оправдана и дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил не получила. Причиной стало то, что мельдоний был включен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года, а следы вещества обнаруживались в допинг-пробах спортсмена на протяжении нескольких месяцев после завершения приема. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что свойства мельдония не были изучены до конца, поэтому санкции к спортсменам, завершившим прием препаратов с мельдонием до его включения в список запрещенных, не применялись.

Ранее на Олимпийских играх допинг-проба керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на наличие мельдония. Спортсмен признал факт антидопингового нарушения, однако отметил, что никогда не принимал запрещенные препараты, а мельдоний попал в его организм случайно. Спортсмен был лишен бронзовой награды Олимпийских игр, которую он завоевал в дабл-миксте вместе с Анастасией Брызгаловой.