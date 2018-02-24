CAS дисквалифицировал бобслеистку Сергееву и аннулировал ее результаты на ОИ-2018
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновной российскую бобслеистку Надежду Сергееву в нарушении антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает
пресс-службасуда.
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CAS в пятницу получил от Международного олимпийского комитета (МОК) документы по делу о нарушении антидопинговых правил Сергеевой на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку с Олимпийских игр в Пхёнчхане и аннулировал ее результаты. Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей
Дальнейшее разбирательство продолжит Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) после завершения Олимпиады.
История вопроса
Два года назад в организме Сергеевой был обнаружен запрещенный препарат мельдоний, который стимулирует работу сердца. Позднее спортсменка была оправдана и дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил не получила. Причиной стало то, что мельдоний был включен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года, а следы вещества обнаруживались в
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