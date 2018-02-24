Райндл: Немецкие хоккеисты получат разве что игрушечные машинки за медали ОИ

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Сборная Германии в пятницу одержала победу над командой Канады (4:3) в полуфинале Олимпийских игр и теперь в финале сыграет с россиянами.

«Россия на этих играх похожа на большую, мощную машину с 8-цилиндрвым двигателем. Мы же — маленькая машина, зато ведем ее аккуратно. Мы не думаем о том, выиграем мы или нет. Мы думаем только об игре. Думаю, люди нас поддержат, даже если мы уступим, но будем играть сердцем. Русским подарят автомобили за победу? Думаю, мы подарим маленькие игрушечные машинки на радиоуправлении», — сказал Райндл журналистам.