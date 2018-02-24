Райндль: Немецкие хоккеисты думают об игре в финале, а не о победе на Олимпиаде

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Сборная Германии в полуфинале Олимпийских игр победила канадцев со счетом 4:3 и сыграет в решающем матче с командой олимпийских атлетов из России. Финал пройдет в воскресенье.

«Мы не думаем о победе, мы просто думаем об игре. И я пока не представляю, как люди в Германии среагируют на победу. Нас просто переполняют чувства, что мы будем играть в финале Олимпиады», — сказал Райндль.

Главным тренером российских хоккеистов является Олег Знарок, который играл в Германии с 1992 по 2002 год и имеет немецкий паспорт. «Мы с ним друзья, его тут хорошо помнят», — отметил глава федерации.

Райндль также пошутил в ответ на вопрос, подарят ли немецким хоккеистам автомобили по аналогии с тем, как российским игрокам за победы на прошлых чемпионатах мира дарили машины. «Может, мы получим маленькие радиоуправляемые машинки», — сказал он.

Из российских хоккеистов Райндль хорошо помнит Илью Ковальчука и Павла Дацюка. «Дацюк в полуфинале чемпионата мира в Германии забил нам гол на последних минутах. Тогда была очень открытая игра, на которой присутствовало немало российских болельщиков в Кельне. Но в нашей команде немало талантливых хоккеистов, таких как Раймер, за которым мне тоже приятно наблюдать», — сказал он.