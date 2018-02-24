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Зимние игры в Пхёнчхане
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24 февраля 2018, 10:00 | Олимпизм | ТАСС

Оргкомитет: Олимпийские игры — 2018 стали самыми крупномасштабными в истории

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане стали самыми крупномасштабными в истории проведения соревнований. Об этом на пресс-конференции заявил председатель оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом.

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© ИТАР-ТАСС

«Эти Игры стали самыми крупномасштабными в истории. В них приняли участие 2920 атлетов, представляющие 92 национальных олимпийских комитета. Игры посетили 26 глав государств», — сказал Ли Хи Бом.

«По состоянию на вчерашний день мы превысили план продаж — выполнили 102% плана за счет того, что продавали билеты на стоячие места. Игры посетили более 1 миллиона болельщиков, это рекорд», — заключил глава оргкомитета.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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