Оргкомитет: Олимпийские игры — 2018 стали самыми крупномасштабными в истории
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане стали самыми крупномасштабными в истории проведения соревнований. Об этом на
пресс-конференции заявил председатель оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом.
«Эти Игры стали самыми крупномасштабными в истории. В них приняли участие 2920 атлетов, представляющие 92 национальных олимпийских комитета. Игры посетили 26 глав государств», — сказал Ли Хи Бом.
«По состоянию на вчерашний день мы превысили план продаж — выполнили 102% плана за счет того, что продавали билеты на стоячие места. Игры посетили более 1 миллиона болельщиков, это рекорд», — заключил глава оргкомитета.
Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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