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«Эти Игры стали самыми крупномасштабными в истории. В них приняли участие 2920 атлетов, представляющие 92 национальных олимпийских комитета. Игры посетили 26 глав государств», — сказал Ли Хи Бом.

«По состоянию на вчерашний день мы превысили план продаж — выполнили 102% плана за счет того, что продавали билеты на стоячие места. Игры посетили более 1 миллиона болельщиков, это рекорд», — заключил глава оргкомитета.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.