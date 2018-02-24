Несолидные нападки перед решением МОК

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Бомбардировка громкими заявлениями — обычная пиар-стратегия накануне любого ответственного решения. Причем активно прибегает к ней, как правило, именно та сторона, которая проигрывает. Поэтому и очередное интервью беглого главы лаборатории Григория Родченкова в новом образе, и биатлонный бойкот от американской сборной — это все весьма хорошие признаки.

Уже сегодня утром по московскому времени исполком Международного олимпийского комитета примет решение о возможном восстановлении статуса Олимпийского комитета России и появлении флага нашей страны на церемонии закрытия Игр в Пхенчхане. Шансы России на успех весьма высоки, даже несмотря на два допинговых скандала на Олимпиаде. Перспектива увидеть триколор уже в воскресенье на олимпийском стадионе радует, безусловно, далеко не всех.

Противники восстановления российского спорта, в принципе, давно известны. Ассоциация национальных антидопинговых агентств (INADO) в очередной раз отметилась антироссийским заявлением, хотя ранее их уже осуждали за это даже на Совете учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Но для INADO, очевидно, самопиар важнее дипломатических отношений. Их заявление ничего уже не сможет изменить глобально, зато лишний раз заставит мир вспомнить о существовании этой организации.

То же самое относится и к беглому главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. В последнее время он полюбил давать интервью западным СМИ, пользуясь разными образами. В прошлый раз появился в сложном гриме, теперь, в фильме BBC, использовал маску и очки. Кроме интриги, какой имидж выберет Родченков в следующий раз, ничего нового каждое его появление в СМИ не предвещает. Все, что мог, Родченков уже давно сообщил МОК и Ричарду Макларену. Теперь ему остается только бросаться пустыми угрозами в адрес наших спортсменов и спекулировать на давно отзвучавших темах.

Ровно накануне решения исполкома МОК объявила о своем бойкоте финала Кубка мира в Тюмени и американская сборная по биатлону. Это тоже далеко не новость: о своем нежелании ехать в Тюмень единственная элитная американская спортсменка Сюзан Данкли говорила еще в начале декабря. Но даже с учетом статуса Данкли, сборная США — это вряд ли серьезная потеря для любых биатлонных соревнований. Тем не менее, именно перед решением МОК по России американцы решили лишний раз подчеркнуть свою позицию.

— Бойкот — это всегда плохо, — заметил представитель МОК Марк Адамс. — История американского спорта тоже это подтверждает, ведь мы все помним бойкот Игр-80 в Москве.

Решение МОК по России станет известно уже совсем скоро. И нет никаких сомнений, что каким бы оно ни было, найдутся недовольные и последуют новые громкие заявления. Но пока, нападки западной прессы на нашу страну выглядят несолидно.