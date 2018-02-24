Российские хоккеистки сдали 400 допинг-проб до и во время Олимпиады
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеистки сдали 400
допинг-проб до Олимпиады и в ходе проведения зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом журналистам сообщил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
«Женская российская команда — молодая и чистая, — сказал Фазель. — Их проверяли 400 раз, столько было взято проб. Мы со своей стороны проделали большую работу, чтобы турнир был чистым».
Женские соревнования по хоккею на Олимпиаде начались 10 февраля и завершились в четверг, победу одержала сборная США, обыгравшая в финале канадок. Представительницы команды олимпийских атлетов из России в матче за бронзу проиграли финкам.
Олимпиада завершится 25 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter