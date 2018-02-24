Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 11
2 Германия 13 8 7
15 Россия 1 6 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32661118/
24 февраля 2018, 9:19 | Хоккей | ТАСС

Российские хоккеистки сдали 400 допинг-проб до и во время Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеистки сдали 400 допинг-проб до Олимпиады и в ходе проведения зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом журналистам сообщил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

«Женская российская команда — молодая и чистая, — сказал Фазель. — Их проверяли 400 раз, столько было взято проб. Мы со своей стороны проделали большую работу, чтобы турнир был чистым».

Женские соревнования по хоккею на Олимпиаде начались 10 февраля и завершились в четверг, победу одержала сборная США, обыгравшая в финале канадок. Представительницы команды олимпийских атлетов из России в матче за бронзу проиграли финкам.

Олимпиада завершится 25 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Хоккей

Еще 7 новостей   Все новости

Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом

Диверсия исключена, но история с мельдонием вызывает только вопросы

Роднина прокомментировала историческую неудачу российских фигуристов

Как "мама Вяльбе" вернула веру в российских лыжников
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней