IIHF может провести переговоры с НХЛ по участию игроков в ОИ-2022 до 2020 года

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В апреле прошлого года НХЛ объявила о том, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в связи с Олимпиадой 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. На Олимпийских играх выступают в основном игроки из клубов стран Европы, Континентальной хоккейной лиги и из североамериканских университетских команд.

«В сентябре они [игроки НХЛ] должны заключить коллективный договор, — сказал Фазель. — Не ожидаю, что до этой даты будут конкретные дискуссии. Если в 2019 году они подадут заявку, то в 2019−20 годах мы можем провести переговоры».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.