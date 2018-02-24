Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 11
2 Германия 13 8 7
15 Россия 1 6 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32661015/
24 февраля 2018, 8:20 | Хоккей | ТАСС

IIHF может провести переговоры с НХЛ по участию игроков в ОИ-2022 до 2020 года

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) может провести переговоры с руководством Национальной хоккейной лиги (НХЛ) относительно участия игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года в Пекине до 2020 года. Об этом журналистам сообщил глава IIHF Рене Фазель.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© EPA/PETER SCHNEIDER

В апреле прошлого года НХЛ объявила о том, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в связи с Олимпиадой 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. На Олимпийских играх выступают в основном игроки из клубов стран Европы, Континентальной хоккейной лиги и из североамериканских университетских команд.

«В сентябре они [игроки НХЛ] должны заключить коллективный договор, — сказал Фазель. — Не ожидаю, что до этой даты будут конкретные дискуссии. Если в 2019 году они подадут заявку, то в 2019−20 годах мы можем провести переговоры».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Хоккей

Еще 7 новостей   Все новости

Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом

Диверсия исключена, но история с мельдонием вызывает только вопросы

Роднина прокомментировала историческую неудачу российских фигуристов

Как "мама Вяльбе" вернула веру в российских лыжников
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней