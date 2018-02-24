Фазель: Отсутствие игроков НХЛ и высокие цены на билеты повлияли на посещаемость матчей ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и высокие цены на билеты стали причиной невысокой посещаемости матчей мужского хоккейного турнира на Олимпиаде. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
Мужской олимпийский турнир проходит с 14 по 25 февраля.
«Согласен с тем, что посещаемость в
«Я могу сказать, что доволен женским турниром, особенно объединенной командой Кореи. Хорошо отыграла мужская сборная Южной Кореи, за исключением матча со швейцарцами».
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