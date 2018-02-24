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24 февраля 2018, 8:21 | Хоккей | ТАСС

Фазель: Отсутствие игроков НХЛ и высокие цены на билеты повлияли на посещаемость матчей ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и высокие цены на билеты стали причиной невысокой посещаемости матчей мужского хоккейного турнира на Олимпиаде. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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© ИТАР-ТАСС

Мужской олимпийский турнир проходит с 14 по 25 февраля.

«Согласен с тем, что посещаемость в плей-офф упала по сравнению с групповым турниром. Южная КОрея не хоккейная страна, плюс цены были довольно высокие, — сказал Фазель. — На Олимпиаде в Сочи у нас была концепция занимать пустые места — здесь такого не было. Возможно, сказалось отсутствие игроков НХЛ».

«Я могу сказать, что доволен женским турниром, особенно объединенной командой Кореи. Хорошо отыграла мужская сборная Южной Кореи, за исключением матча со швейцарцами».
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Хоккей

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