Фазель: Отсутствие игроков НХЛ и высокие цены на билеты повлияли на посещаемость матчей ОИ

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мужской олимпийский турнир проходит с 14 по 25 февраля.

«Согласен с тем, что посещаемость в плей-офф упала по сравнению с групповым турниром. Южная КОрея не хоккейная страна, плюс цены были довольно высокие, — сказал Фазель. — На Олимпиаде в Сочи у нас была концепция занимать пустые места — здесь такого не было. Возможно, сказалось отсутствие игроков НХЛ».

«Я могу сказать, что доволен женским турниром, особенно объединенной командой Кореи. Хорошо отыграла мужская сборная Южной Кореи, за исключением матча со швейцарцами».