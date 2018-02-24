Фазель назвал чудом выход в финал ОИ немецких хоккеистов
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Выход сборной Германии по хоккею в финал Олимпийских игр является чудом. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.
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Немецкие хоккеисты обыграли в полуфинале турнире канадцев со счетом 4:3. Турнир проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Немецкие хоккеисты обыграли в полуфинале турнире канадцев со счетом 4:3. Турнир проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Игроков НХЛ здесь нет, это
Фазель подчеркнул, что главное то, что в Германии полуфинал Олимпиады смотрели те, кто не увлекается хоккеем. «Вся Германия вчера была приклеена к телевизорам, когда их команда играла в полуфинале. Не нужно кушать икру каждый день, можно и колбасой питаться, и эмоции болельщиков — это главное. Признаюсь честно, мне не хватает игроков НХЛ здесь, но что я могу сделать — мы можем только продвигать нашу игру».
Немецкие хоккеисты были бронзовыми призерами Олимпиады в 1936 году. В 1976 году бронзу выиграла команда ФРГ.
Финальный матч между командами олимпийских атлетов из России и Германии пройдет в воскресенье, начало игры в 7:10 мск.
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|23 Февраля, 15:10
|Зрители 4057
|1/2 финала
|Gangneung Hockey Centre
|Уилли Дежарден
|Марко Штурм
|Пулен К. 57:38 (Пулен К. 57:51-58:24)
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|07:53
|Феликс Шютц
|12:29
|13:19
|Линден Вей
|13:19
|Брокс Мацек (Д. Кахун)
|14:43
|Патрик Хагер
|15:14
|2-й период
|Маттиас Плахта (П. Хагер)
|23:21
|Франк Мауэр (М. Гок, Д. Вольф)
|26:49
|Янник Зайденберг
|27:30
|28:17
|Жильбер Брюле (К. Ли, М. Норо)
|29:31
|32:28
|Эрик О`Делл
|Патрик Хагер (М. Плахта, Ф. Шютц)
|32:31
|32:59
|Жильбер Брюле
|32:59
|Жильбер Брюле
|38:47
|Рене Бурк
|3-й период
|42:42
|Мэт Робинсон (К. Томас, М. Рэймонд)
|Доминик Кахун
|43:21
|Маттиас Плахта
|49:15
|49:42
|Дерек Рой (К. Ли, М. Норо)
|Франк Хердлер
|50:53
|54:22
|Кристиан Томас
|Кристиан Эрхофф
|54:22
|35
|Штрафное время
|16
|7
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)