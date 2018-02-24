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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 11
2 Германия 13 8 7
15 Россия 1 6 9
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24 февраля 2018, 8:28 | Хоккей | ТАСС

Фазель назвал чудом выход в финал ОИ немецких хоккеистов

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Выход сборной Германии по хоккею в финал Олимпийских игр является чудом. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

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© EPA/PETER SCHNEIDER

Немецкие хоккеисты обыграли в полуфинале турнире канадцев со счетом 4:3. Турнир проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Немецкие хоккеисты обыграли в полуфинале турнире канадцев со счетом 4:3. Турнир проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Игроков НХЛ здесь нет, это по-прежнему разочарование. Но в Германии это мало кого интересует, они сыграют за золото — это замечательно, — сказал Фазель. — Когда такое происходит — это чудо, абсолютно все удивлены».

Фазель подчеркнул, что главное то, что в Германии полуфинал Олимпиады смотрели те, кто не увлекается хоккеем. «Вся Германия вчера была приклеена к телевизорам, когда их команда играла в полуфинале. Не нужно кушать икру каждый день, можно и колбасой питаться, и эмоции болельщиков — это главное. Признаюсь честно, мне не хватает игроков НХЛ здесь, но что я могу сделать — мы можем только продвигать нашу игру».

Немецкие хоккеисты были бронзовыми призерами Олимпиады в 1936 году. В 1976 году бронзу выиграла команда ФРГ.

Финальный матч между командами олимпийских атлетов из России и Германии пройдет в воскресенье, начало игры в 7:10 мск.
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23 Февраля, 15:10 Зрители 4057 1/2 финала Gangneung Hockey Centre
Канада 3:4
(0:1, 1:3, 2:0)
Германия
Главные тренеры
Уилли Дежарден Марко Штурм
Вратари
Пулен К. 57:38 (Пулен К. 57:51-58:24) Аус ден Биркен Д.
1-й период
07:53
Феликс Шютц 12:29
13:19 Линден Вей
13:19
Брокс Мацек (Д. Кахун) 14:43
Патрик Хагер 15:14
2-й период
Маттиас Плахта (П. Хагер) 23:21
Франк Мауэр (М. Гок, Д. Вольф) 26:49
Янник Зайденберг 27:30
28:17 Жильбер Брюле (К. Ли, М. Норо)
29:31
32:28 Эрик О`Делл
Патрик Хагер (М. Плахта, Ф. Шютц) 32:31
32:59 Жильбер Брюле
32:59 Жильбер Брюле
38:47 Рене Бурк
3-й период
42:42 Мэт Робинсон (К. Томас, М. Рэймонд)
Доминик Кахун 43:21
Маттиас Плахта 49:15
49:42 Дерек Рой (К. Ли, М. Норо)
Франк Хердлер 50:53
54:22 Кристиан Томас
Кристиан Эрхофф 54:22
Статистика
35 Штрафное время 16
7 Игра в большинстве 5
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Тимоти Майер (США)

Хоккей

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