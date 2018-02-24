Фазель назвал чудом выход в финал ОИ немецких хоккеистов

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Немецкие хоккеисты обыграли в полуфинале турнире канадцев со счетом 4:3. Турнир проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Немецкие хоккеисты обыграли в полуфинале турнире канадцев со счетом 4:3. Турнир проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Игроков НХЛ здесь нет, это по-прежнему разочарование. Но в Германии это мало кого интересует, они сыграют за золото — это замечательно, — сказал Фазель. — Когда такое происходит — это чудо, абсолютно все удивлены».

Фазель подчеркнул, что главное то, что в Германии полуфинал Олимпиады смотрели те, кто не увлекается хоккеем. «Вся Германия вчера была приклеена к телевизорам, когда их команда играла в полуфинале. Не нужно кушать икру каждый день, можно и колбасой питаться, и эмоции болельщиков — это главное. Признаюсь честно, мне не хватает игроков НХЛ здесь, но что я могу сделать — мы можем только продвигать нашу игру».

Немецкие хоккеисты были бронзовыми призерами Олимпиады в 1936 году. В 1976 году бронзу выиграла команда ФРГ.

Финальный матч между командами олимпийских атлетов из России и Германии пройдет в воскресенье, начало игры в 7:10 мск.