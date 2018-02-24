Норвежцы установили рекорд по количеству медалей на одной зимней Олимпиаде

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В субботу норвежцы завоевали бронзу в командных соревнованиях по горнолыжному спорту. Эта медаль стала 38-й (13−14−11) для сборной Норвегии на Играх в Пхёнчхане, что является лучшим результатом в истории зимних Олимпийских игр.

Норвежцы завоевали семь медалей в горнолыжном спорте (1−4−2), шесть — в биатлоне (1−3−2), 13 — в лыжных гонках (6−4−3), пять — в прыжках на лыжах с трамплина (2−1−2), четыре — в конькобежном спорте (2−1−1), одну бронзу в керлинге, одно золото во фристайле, серебро в лыжном двоеборье.

Предыдущее достижение принадлежало сборной США, которая на Олимпиаде в Ванкувере (2010) завоевала 37 медалей.