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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 11
2 Германия 13 8 7
15 Россия 1 6 9
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24 февраля 2018, 8:03 | Олимпизм | ТАСС

Норвежцы установили рекорд по количеству медалей на одной зимней Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии установила рекорд по общему количеству медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде.

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© AP 2018

В субботу норвежцы завоевали бронзу в командных соревнованиях по горнолыжному спорту. Эта медаль стала 38-й (13−14−11) для сборной Норвегии на Играх в Пхёнчхане, что является лучшим результатом в истории зимних Олимпийских игр.

Норвежцы завоевали семь медалей в горнолыжном спорте (1−4−2), шесть — в биатлоне (1−3−2), 13 — в лыжных гонках (6−4−3), пять — в прыжках на лыжах с трамплина (2−1−2), четыре — в конькобежном спорте (2−1−1), одну бронзу в керлинге, одно золото во фристайле, серебро в лыжном двоеборье.

Предыдущее достижение принадлежало сборной США, которая на Олимпиаде в Ванкувере (2010) завоевала 37 медалей.

На Играх в Пхёнчхане норвежская лыжница Марит Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпийских игр. 38-летняя Бьорген, завоевав в Пхёнчхане серебро и две бронзы, c 14 олимпийскими наградами превзошла достижение норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена (13).
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