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24 февраля 2018, 6:37 | Биатлон | Чемпионат.com

Американские биатлонисты бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени

Федерация биатлона США официально объявила о бойкоте этапа Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени.

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«Недавнее решение IBU сохранить этап Кубка мира в Тюмени (Россия) совершенно неприемлемо. Мы не может выступать там с чистой совестью, когда боремся за чистоту спорта и переживаем за собственную безопасность», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице американской федерации биатлона в «Твиттере».

Этап Кубка мира в Тюмени должен пройти во второй половине марта. Ранее с призывом бойкотировать соревнования выступил швед Себастьян Самуэльссон.
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Биатлон

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