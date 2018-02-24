Американские биатлонисты бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени

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«Недавнее решение IBU сохранить этап Кубка мира в Тюмени (Россия) совершенно неприемлемо. Мы не может выступать там с чистой совестью, когда боремся за чистоту спорта и переживаем за собственную безопасность», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице американской федерации биатлона в «Твиттере».

Этап Кубка мира в Тюмени должен пройти во второй половине марта. Ранее с призывом бойкотировать соревнования выступил швед Себастьян Самуэльссон.