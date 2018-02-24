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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 10
2 Германия 13 7 6
15 Россия 1 5 8
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24 февраля 2018, 1:07 | Олимпизм | БЕЛТА

В предпоследний день зимней Олимпиады будет разыграно 8 комплектов наград

24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, в предпоследний день Олимпийских игр, в Пхенчхане будет разыграно 8 комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.

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Белорусские спортсмены примут участие в соревнованиях по двум видам спорта.

В состязаниях конькобежцев в женском масс-старте выступят Марина Зуева и Татьяна Михайлова. В мужском масс-старте за награды поспорит Виталий Михайлов.

В лыжной гонке на 50 км примет участие единственный белорусский спортсмен Михаил Семенов, получивший 41-й стартовый номер. Всего на дистанцию лыжного марафона уйдет 71 атлет.

Кроме того, чемпионы и призеры Игр определятся в состязаниях по бобслею, горным лыжам, керлингу, сноуборду и хоккею (матч за бронзу).
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