В предпоследний день зимней Олимпиады будет разыграно 8 комплектов наград

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Белорусские спортсмены примут участие в соревнованиях по двум видам спорта.

В состязаниях конькобежцев в женском масс-старте выступят Марина Зуева и Татьяна Михайлова. В мужском масс-старте за награды поспорит Виталий Михайлов.

В лыжной гонке на 50 км примет участие единственный белорусский спортсмен Михаил Семенов, получивший 41-й стартовый номер. Всего на дистанцию лыжного марафона уйдет 71 атлет.

Кроме того, чемпионы и призеры Игр определятся в состязаниях по бобслею, горным лыжам, керлингу, сноуборду и хоккею (матч за бронзу).