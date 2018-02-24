«Я еще не предал многие вещи огласке». Родченков дал интервью в новом образе

На этот раз с информатором ВАДА, который попал в США под программу защиты свидетелей, встретились журналисты BBC. Причем британцы подчеркнули, что в целях безопасности ценного ученого они приехали к нему в неизвестное место, а сам он перед началом общения надел специальную маску и очки — в отличие от предыдущего появления на экране для американского канала CBS, когда использовался сложный грим и бронежилет.

Полностью разговор должен выйти в эфир в субботу. В пятницу журналисты BBС выпустили ряд спойлеров. И вот, что говорит человек, который назван Григорием Родченковым.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">EXCLUSIVE: From 5pm across <a href="https://twitter.com/BBCNews?ref_src=twsrc%5Etfw">@BBCNews</a> <a href="https://twitter.com/BBCSport?ref_src=twsrc%5Etfw">@BBCSport</a> <br>In disguise & living in hiding, doping whistleblower Dr Grigory Rodchenkov tells me letting Russian athletes parade under their flag at the Pyeongchang closing ceremony would be IOC’s “worst decision” <a href="https://t.co/7DtfR8pfq9">pic.twitter.com/7DtfR8pfq9</a></p>— Dan Roan (@danroan) <a href="https://twitter.com/danroan/status/967072360527532032?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«КРУШЕЛЬНИЦКИЙ НЕ ОБМАНЩИК, ОН НЕПРОФЕССИОНАЛ»

— (О российском керлингисте Александре Крушельницком, чья допинг-проба на Олимпийских играх указала на применение мельдония.) Я не считаю его мошенником. Это была просто небрежность. Может быть, где-то в его сумке и есть несколько таблеток, но это совершенно другое. Мы не можем обвинять его в мошенничестве — это обычный непрофессионализм. Я сделал все, чтобы не допустить, чтобы мошенники соревновались в Пхенчхане. Поэтому верю, что сейчас в Играх участвует новое поколение спортсменов. Они чисты. По крайней мере, все не так плохо, как в предыдущем поколении.

«МОК ЛИШЬ ИЗОБРАЖАЕТ БОРЬБУ С ДОПИНГОМ»

— (О том, должна ли быть снята временная дисквалификация ОКР после расследования по Сочи-2014.) МОК должен показать настойчивость в борьбе с допингом. Российские чиновники отвергают любые обвинения, говорят, что я лжец. Они преследуют и унижают всех информаторов, лжесвидетельствуют в судах. Если флаг России появится (на Играх в Корее. — Прим. «СЭ»), это будет худшим решением. Люди понимают, что именно делает МОК — изображает борьбу с допингом. Разрешение флага сведет на нет все предыдущие достижения, и это абсолютное неуважение ко всем комиссиям, их выводам и докладу Макларена.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">ICYMI <br>Exclusive <a href="https://twitter.com/BBCNews?ref_src=twsrc%5Etfw">@BBCNews</a> report on the doping doctor in disguise. <br>Whistleblower Grigory Rodchenkov emerges from his secret US hideout to tell me about death threats, Russia's Olympic ban, London 2012...& GB cheats. (Produced by Pat Nathanson & Kieran Fox, filmed by <a href="https://twitter.com/Philleddo?ref_src=twsrc%5Etfw">@PhillEddo</a> ) <a href="https://t.co/wIBdDLZW1c">pic.twitter.com/wIBdDLZW1c</a></p>— Dan Roan (@danroan) <a href="https://twitter.com/danroan/status/967118233198145536?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ СКРЫВАЮТ ДЕСЯТКИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРОБ»

— (О том, почему международные спортивные федерации должны быть лишены права проведения допинг-тестирования. ) Международные федерации по видам спорта — самая большая проблема в деле допинг-контроля. Я уверен, что они скрывают или попросту не обнаруживают десятки положительных проб. Им невыгодно копать глубоко, именно поэтому допинг-контроль следует забрать из юрисдикции федераций и передать ВАДА. Этот процесс и те, кто его осуществляют, должны быть полностью независимыми.

«МНЕ ИЗВЕСТНО О НЕСКОЛЬКИХ КРАЙНЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ В БРИТАНСКОМ СПОРТЕ»

— (О том, есть ли у него подозрения, что британский спорт тоже нечист.) Честно говоря, да — я верю в это. Не хочу говорить это сейчас, когда идет Олимпиада, на камеру, но мне известно о нескольких крайне подозрительных случаях в британском спорте.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">BBC Sport Exclusive by <a href="https://twitter.com/danroan?ref_src=twsrc%5Etfw">@danroan</a> - Russian doping whistleblower Grigory Rodchenkov's warning over Russian flag <a href="https://t.co/bOufgmUdoH">https://t.co/bOufgmUdoH</a></p>— Daniel Sandford (@BBCDanielS) <a href="https://twitter.com/BBCDanielS/status/967087126096613381?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ВО МНОГИХ СТРАНАХ НЕ ХОТЯТ ЛОВИТЬ ВЕДУЩИХ АТЛЕТОВ НА ДОПИНГЕ»

— (О том, нужны ли олимпийскому движению серьезные реформы.) МОК и Олимпиады в глубоком кризисе. Нам необходимы реформы. Это требует нескольких вещей, особенно — больше денег. В мире спорта есть «неисправимые», которые при любых обстоятельствах продолжат нелегально перевозить, продавать и использовать допинг. Мы должны сделать такие вещи уголовно наказуемыми. В целом, многие страны и их национальные агентства не заинтересованы в том, чтобы ловить своих ведущих спортсменов.

«ЗАЙЦЕВА ГЛУБОКО ПОЖАЛЕЕТ»