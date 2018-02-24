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24 февраля 2018, 0:48 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

«Я еще не предал многие вещи огласке». Родченков дал интервью в новом образе

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал новое интервью.

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На этот раз с информатором ВАДА, который попал в США под программу защиты свидетелей, встретились журналисты BBC. Причем британцы подчеркнули, что в целях безопасности ценного ученого они приехали к нему в неизвестное место, а сам он перед началом общения надел специальную маску и очки — в отличие от предыдущего появления на экране для американского канала CBS, когда использовался сложный грим и бронежилет.

Полностью разговор должен выйти в эфир в субботу. В пятницу журналисты BBС выпустили ряд спойлеров. И вот, что говорит человек, который назван Григорием Родченковым.

«КРУШЕЛЬНИЦКИЙ НЕ ОБМАНЩИК, ОН НЕПРОФЕССИОНАЛ»

— (О российском керлингисте Александре Крушельницком, чья допинг-проба на Олимпийских играх указала на применение мельдония.) Я не считаю его мошенником. Это была просто небрежность. Может быть, где-то в его сумке и есть несколько таблеток, но это совершенно другое. Мы не можем обвинять его в мошенничестве — это обычный непрофессионализм. Я сделал все, чтобы не допустить, чтобы мошенники соревновались в Пхенчхане. Поэтому верю, что сейчас в Играх участвует новое поколение спортсменов. Они чисты. По крайней мере, все не так плохо, как в предыдущем поколении.

«МОК ЛИШЬ ИЗОБРАЖАЕТ БОРЬБУ С ДОПИНГОМ»

— (О том, должна ли быть снята временная дисквалификация ОКР после расследования по Сочи-2014.) МОК должен показать настойчивость в борьбе с допингом. Российские чиновники отвергают любые обвинения, говорят, что я лжец. Они преследуют и унижают всех информаторов, лжесвидетельствуют в судах. Если флаг России появится (на Играх в Корее. — Прим. «СЭ»), это будет худшим решением. Люди понимают, что именно делает МОК — изображает борьбу с допингом. Разрешение флага сведет на нет все предыдущие достижения, и это абсолютное неуважение ко всем комиссиям, их выводам и докладу Макларена.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ СКРЫВАЮТ ДЕСЯТКИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРОБ»

— (О том, почему международные спортивные федерации должны быть лишены права проведения допинг-тестирования.) Международные федерации по видам спорта — самая большая проблема в деле допинг-контроля. Я уверен, что они скрывают или попросту не обнаруживают десятки положительных проб. Им невыгодно копать глубоко, именно поэтому допинг-контроль следует забрать из юрисдикции федераций и передать ВАДА. Этот процесс и те, кто его осуществляют, должны быть полностью независимыми.

«МНЕ ИЗВЕСТНО О НЕСКОЛЬКИХ КРАЙНЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ В БРИТАНСКОМ СПОРТЕ»

— (О том, есть ли у него подозрения, что британский спорт тоже нечист.) Честно говоря, да — я верю в это. Не хочу говорить это сейчас, когда идет Олимпиада, на камеру, но мне известно о нескольких крайне подозрительных случаях в британском спорте.

«ВО МНОГИХ СТРАНАХ НЕ ХОТЯТ ЛОВИТЬ ВЕДУЩИХ АТЛЕТОВ НА ДОПИНГЕ»

— (О том, нужны ли олимпийскому движению серьезные реформы.) МОК и Олимпиады в глубоком кризисе. Нам необходимы реформы. Это требует нескольких вещей, особенно — больше денег. В мире спорта есть «неисправимые», которые при любых обстоятельствах продолжат нелегально перевозить, продавать и использовать допинг. Мы должны сделать такие вещи уголовно наказуемыми. В целом, многие страны и их национальные агентства не заинтересованы в том, чтобы ловить своих ведущих спортсменов.

«ЗАЙЦЕВА ГЛУБОКО ПОЖАЛЕЕТ»

— (О то, что ждет подавших на него в нью-йоркский суд биатлонисток Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову.) Я готов ко всему. Если говорить о поданном против меня иске, то я знаю многие вещи, которые до сих пор не преданы огласке, и если они намерены продолжать эту тяжбу, то они глубоко пожалеют о своем решении. В этом конкретном случае я знаю все. Добро пожаловать в суд!
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