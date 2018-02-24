«Я еще не предал многие вещи огласке». Родченков дал интервью в новом образе
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал новое интервью.
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Видимо, что-то случилось...
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На этот раз с информатором ВАДА, который попал в США под программу защиты свидетелей, встретились журналисты BBC. Причем британцы подчеркнули, что в целях безопасности ценного ученого они приехали к нему в неизвестное место, а сам он перед началом общения надел специальную маску и очки — в отличие от предыдущего появления на экране для американского канала CBS, когда использовался сложный грим и бронежилет.
Полностью разговор должен выйти в эфир в субботу. В пятницу журналисты BBС выпустили ряд спойлеров. И вот, что говорит человек, который назван Григорием Родченковым.
«КРУШЕЛЬНИЦКИЙ НЕ ОБМАНЩИК, ОН НЕПРОФЕССИОНАЛ»
— (О российском керлингисте Александре Крушельницком, чья
«МОК ЛИШЬ ИЗОБРАЖАЕТ БОРЬБУ С ДОПИНГОМ»
— (О том, должна ли быть снята временная дисквалификация ОКР после расследования по Сочи-2014.) МОК должен показать настойчивость в борьбе с допингом. Российские чиновники отвергают любые обвинения, говорят, что я лжец. Они преследуют и унижают всех информаторов, лжесвидетельствуют в судах. Если флаг России появится (на Играх в Корее. — Прим. «СЭ»), это будет худшим решением. Люди понимают, что именно делает МОК — изображает борьбу с допингом. Разрешение флага сведет на нет все предыдущие достижения, и это абсолютное неуважение ко всем комиссиям, их выводам и докладу Макларена.
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ СКРЫВАЮТ ДЕСЯТКИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРОБ»
— (О том, почему международные спортивные федерации должны быть лишены права проведения
«МНЕ ИЗВЕСТНО О НЕСКОЛЬКИХ КРАЙНЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ В БРИТАНСКОМ СПОРТЕ»
— (О том, есть ли у него подозрения, что британский спорт тоже нечист.) Честно говоря, да — я верю в это. Не хочу говорить это сейчас, когда идет Олимпиада, на камеру, но мне известно о нескольких крайне подозрительных случаях в британском спорте.
«ВО МНОГИХ СТРАНАХ НЕ ХОТЯТ ЛОВИТЬ ВЕДУЩИХ АТЛЕТОВ НА ДОПИНГЕ»
— (О том, нужны ли олимпийскому движению серьезные реформы.) МОК и Олимпиады в глубоком кризисе. Нам необходимы реформы. Это требует нескольких вещей, особенно — больше денег. В мире спорта есть «неисправимые», которые при любых обстоятельствах продолжат нелегально перевозить, продавать и использовать допинг. Мы должны сделать такие вещи уголовно наказуемыми. В целом, многие страны и их национальные агентства не заинтересованы в том, чтобы ловить своих ведущих спортсменов.
«ЗАЙЦЕВА ГЛУБОКО ПОЖАЛЕЕТ»
— (О то, что ждет подавших на него в
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