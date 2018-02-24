Исполком МОК решит вопрос о статусе Олимпийского комитета России
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) пройдет в субботу в южнокорейском Пхёнчхане. Члены исполкома могут принять решение о частичном или полном восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).
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На заседании будет заслушан доклад специальной комиссии МОК под руководством члена исполкома от Арубы Николь Хевертц о выполнении российской стороной выдвинутых в декабре ряда критериев. На основе доклада комиссии исполком примет решение о статусе ОКР и российских спортсменов, которые в случае положительного вердикта могут в воскресенье пройти на церемонии закрытия Олимпиады под флагом страны.
МОК 5 декабря объявил о приостановлении членства ОКР в организации
В числе требований МОК была выплата ОКР 15 млн долларов на развитие международной антидопинговой системы и координацию взаимодействия в этой области между МОК, Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и международными спортивными федерациями. Эта сумма со стороны ОКР была выплачена в полном объеме.
Кроме того, российская сторона должна была принять и имплементировать решения декабрьского исполкома МОК. Они касались участия спортсменов в Играх-2018 в статусе олимпийских атлетов из России, недопуска на Олимпиаду тренеров и руководителей отечественного спорта, включая
На решение могут повлиять допинговые скандалы в Пхёнчхане
Решения исполкома МОК российской стороной были выполнены, однако на выводы комиссии Хевертц могут повлиять два случая нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами уже на Олимпиаде в Пхёнчхане. В употреблении мельдония был признан виновным керлингист Александр Крушельницкий, который в паре с Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали турнира в
В пятницу стало известно, что в употреблении триметазидина уличена бобслеистка Надежда Сергеева, которая в соревнованиях двоек в паре с Анастасией Кочержовой заняла 12-е место. По словам руководителя делегации олимпийских атлетов из России Станислава Позднякова, этот случай говорит о халатности спортсменки. Сергеева могла принять препарат по ошибке.
В состав исполкома МОК входят глава организации Томас Бах, четыре
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