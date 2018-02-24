Исполком МОК решит вопрос о статусе Олимпийского комитета России

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На заседании будет заслушан доклад специальной комиссии МОК под руководством члена исполкома от Арубы Николь Хевертц о выполнении российской стороной выдвинутых в декабре ряда критериев. На основе доклада комиссии исполком примет решение о статусе ОКР и российских спортсменов, которые в случае положительного вердикта могут в воскресенье пройти на церемонии закрытия Олимпиады под флагом страны.

МОК 5 декабря объявил о приостановлении членства ОКР в организации из-за нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи, при этом чистым российским атлетам было предложено принять участие в Олимпиаде в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. МОК постановил, что ОКР должен поспособствовать созданию независимой организации допинг-тестирования, целью которой является построение глобальной и целостной антидопинговой системы.

В числе требований МОК была выплата ОКР 15 млн долларов на развитие международной антидопинговой системы и координацию взаимодействия в этой области между МОК, Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и международными спортивными федерациями. Эта сумма со стороны ОКР была выплачена в полном объеме.

Кроме того, российская сторона должна была принять и имплементировать решения декабрьского исполкома МОК. Они касались участия спортсменов в Играх-2018 в статусе олимпийских атлетов из России, недопуска на Олимпиаду тренеров и руководителей отечественного спорта, включая вице-премьера Виталия Мутко, а также приостановления полномочий главы ОКР Александра Жукова. Никто из указанных в списке российских чиновников в Пхёнчхан не поехал, а Жуков прибыл в олимпийскую столицу лишь в пятницу — накануне заседания исполкома МОК.

На решение могут повлиять допинговые скандалы в Пхёнчхане

Решения исполкома МОК российской стороной были выполнены, однако на выводы комиссии Хевертц могут повлиять два случая нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами уже на Олимпиаде в Пхёнчхане. В употреблении мельдония был признан виновным керлингист Александр Крушельницкий, который в паре с Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали турнира в дабл-миксте. Российская сторона приняла вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), россияне вернули медали. При этом Крушельницкий настаивает, что никогда умышленно не употреблял запрещенные препараты.

В пятницу стало известно, что в употреблении триметазидина уличена бобслеистка Надежда Сергеева, которая в соревнованиях двоек в паре с Анастасией Кочержовой заняла 12-е место. По словам руководителя делегации олимпийских атлетов из России Станислава Позднякова, этот случай говорит о халатности спортсменки. Сергеева могла принять препарат по ошибке.

Решения субботнего исполкома МОК будут утверждены на сессии Международного олимпийского комитета, которая пройдет в воскресенье.