Родченков перевоплотился и выступил против российского флага на закрытии Игр

Родченков раскритиковал идею разрешить российской команде пройти на церемонии закрытия Олимпиады под национальным флагом. «Это самый важный момент в истории Международного олимпийского комитета (МОК). Он должен показать, насколько МОК тверд в борьбе с допингом. Если разрешат флаг, то это будет худшим решением. Тогда Олимпиада умрет», — заявил информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">EXCLUSIVE: From 5pm across <a href="https://twitter.com/BBCNews?ref_src=twsrc%5Etfw">@BBCNews</a> <a href="https://twitter.com/BBCSport?ref_src=twsrc%5Etfw">@BBCSport</a> <br>In disguise & living in hiding, doping whistleblower Dr Grigory Rodchenkov tells me letting Russian athletes parade under their flag at the Pyeongchang closing ceremony would be IOC’s “worst decision” <a href="https://t.co/7DtfR8pfq9">pic.twitter.com/7DtfR8pfq9</a></p>— Dan Roan (@danroan) <a href="https://twitter.com/danroan/status/967072360527532032?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

16 февраля бывший глава WADA Ричард Паунд также выступил против российского флага на церемонии закрытия Олимпиады. Он пообещал покинуть Пхенчхан в знак протеста.

В январе МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России. На церемонии открытия Игр в Пхенчхане российская делегация прошла под олимпийским флагом. В случае выполнения ряда требований, россиянам обещали позволить пройти на церемонии закрытия под национальным флагом.