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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 10
2 Германия 13 7 6
15 Россия 1 5 8
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23 февраля 2018, 23:53 | Олимпизм | Lenta.Ru

Родченков перевоплотился и выступил против российского флага на закрытии Игр

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков пришел на интервью с «Би-Би-Си» в маске и темных очках. Видео в своем Twitter опубликовал журналист издания Джо Роан.

Родченков раскритиковал идею разрешить российской команде пройти на церемонии закрытия Олимпиады под национальным флагом. «Это самый важный момент в истории Международного олимпийского комитета (МОК). Он должен показать, насколько МОК тверд в борьбе с допингом. Если разрешат флаг, то это будет худшим решением. Тогда Олимпиада умрет», — заявил информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA).

16 февраля бывший глава WADA Ричард Паунд также выступил против российского флага на церемонии закрытия Олимпиады. Он пообещал покинуть Пхенчхан в знак протеста.

В январе МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России. На церемонии открытия Игр в Пхенчхане российская делегация прошла под олимпийским флагом. В случае выполнения ряда требований, россиянам обещали позволить пройти на церемонии закрытия под национальным флагом.
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