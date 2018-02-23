Родченков: Россияне будут глубоко сожалеть о решении подать в суд на меня
Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков прокомментировал намерение российских спортсменов обратиться в суд с обвинениями в его адрес.
«Я готов ко всему. Я знаю многие вещи, которые пока остаются нераскрытыми, так что они будут глубоко сожалеть о решении подать в суд на меня. В этом конкретном случае я все знаю, так что добро пожаловать в суд!» — цитирует Родченкова BBC.
Он также подчеркнул, что продолжит свою деятельность и будет сотрудничать с WADA.
«Рад, что сказал правду, и это абсолютно невероятно. За это меня будут помнить вечно. Сожалею, раскаиваюсь и продолжу сотрудничать, чтобы сделать большие шаги на пути к тому, чтобы меня помнили с хорошей стороны», — сказал Родченков.
Ранее российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск к Родченкову.
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