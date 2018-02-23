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— Как вам состав финальной пары?

— Такого финала никто не мог предположить, — удивляется Кравчук, который следит за Олимпиадой из-за океана. — Российскую команду ждали в финале, но чтобы против немцев… Очень интересно посмотреть, чем все закончится.

— В Канаде шокированы результатом?

— Да. На родине хоккея ждут самых высоких результатов на любом уровне. И от этой команды тоже ждали. Но так распорядились хоккейные боги. Хуже всего, что ребята не могут совладать с нервами, допускают столько удалений! Брюле за удар в голову наверняка будет дисквалифицирован. Он очень неустойчив психологически, и «Куньлунь» часто подводил такими удалениями, заработанными на пустом месте.

— Для вас поражение канадцев — сенсация?

— Обе команды находились в равных условиях. Никто не мог приглашать игроков из НХЛ, и пришлось выбирать из тех, кто выступает в Европе. Германия подошла к матчу грамотнее тактически. Немцы здорово играют позиционно в обороне и не давали шансы сделать прицельный завершающий бросок. Очень правильно построена игра в средней зоне. Пропустили гол и тут же забили с подставления на пятаке. Это коронная игра самих канадцев.

— То есть, немецкая сборная показала более канадский хоккей, чем «кленовые листья»?

— Немцы бежали и лезли под ворота, отдавали передачи на синюю линию и постоянно создавали проблемы противнику. За счет игры в пас и хорошего открывания переигрывали канадцев. Жаль только, выбыл их ключевой нападающий Вольф.

— В чем секрет успеха сборной Германии?

— Ее соперников подводила игровая дисциплина. У противников сдавали нервы, они не выдерживали давления. А нужно было перетерпеть, ведь цель выше, чем личные обиды. У Брюле не было никакой необходимости удаляться, тем более при счете 1:3. Похожая ситуация случилась и со шведами. Может быть, не хватало международного опыта.

— Удивлены работой Марко Штурма?

— Нет, зная, что это выдающийся представитель немецкого хоккея, прошедший школу европейского и североамериканского хоккея. Кроме того он пользуется доверием федерации. Надеюсь когда-нибудь сыграть против него на тренерском уровне.

— А как нужно играть против него в воскресенье Олегу Знарку и сборной России?

— Так же, как и против всех предыдущих соперников. Мы будем играть в свой хоккей, соперник — в свой. Наши хорошо готовы физически, так что в движении мы не уступим и будем даже быстрее. Очень важна игровая дисциплина. В это емкое слово включено все, чего требует тренерский штаб от хоккеистов.

— Удалений в неподходящий момент наши не допустят?

— Все понимают, что такой шанс выпадает раз в жизни. Многое было сделано, чтобы попасть на Олимпиаду. Глупо будет перечеркнуть все нелепым удалением. До этого не дойдет.

— Самое время заработать российскому большинству.

— Понятно, что за счет этого ключевого фактора выигрывают турниры. Но нужно также переигрывать соперника и в равных составах, и в меньшинстве. Тогда шансов больше.

— Теперь ждем финала Россия — Германия на футбольном чемпионате мира?