Родченков: Я сделал все возможное, чтобы россияне-обманщики не выступали на Играх
Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков прокомментировал ситуацию, в которой российский керлингист Александр Крушельницкий сдал положительный
допинг-тест на Олимпиаде-2018.
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Видимо, что-то случилось...
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«Не считаю Крушельницкого обманщиком, с его стороны это полная небрежность. Возможно,
Он также отметил, что российские спортсмены, выступающие на Играх-2018, не замешаны в нарушении антидопинговых правил.
«Я сделал все возможное, чтобы обманщики не выступали в Пхенчхане, и потому убежден, что новое поколение, которое сейчас соревнуется, чистое. По крайней мере, не настолько грязное, как предыдущее», — добавил Родченков.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Крушельницкого и его партнершу по команде Анастасию Брызгалову бронзы Олимпиады-2018.
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