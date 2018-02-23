Родченков: Я сделал все возможное, чтобы россияне-обманщики не выступали на Играх

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«Не считаю Крушельницкого обманщиком, с его стороны это полная небрежность. Возможно, где-то в сумке у него лежат таблетки. Но, обратите внимание, это совсем другое. Нельзя относиться к нему как к обманщику, это непрофессионализм», — цитирует Родченкова BBC.

Он также отметил, что российские спортсмены, выступающие на Играх-2018, не замешаны в нарушении антидопинговых правил.

«Я сделал все возможное, чтобы обманщики не выступали в Пхенчхане, и потому убежден, что новое поколение, которое сейчас соревнуется, чистое. По крайней мере, не настолько грязное, как предыдущее», — добавил Родченков.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Крушельницкого и его партнершу по команде Анастасию Брызгалову бронзы Олимпиады-2018.